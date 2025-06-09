Сто баллов по литературе

Поздравляем Полину Емельянову — ученицу 11 класса школы № 2 с блестящим результатом на ЕГЭ по литературе — 100 баллов!!!

Это заслуженная победа, которая стала возможной благодаря терпению, усердию, искренней увлеченностью предметом и глубоким знаниям.

– Полина! Желаем и дальше покорять вершины, оставаться такой же целеустремленной и вдохновлять других на собственные достижения. Пусть этот результат станет трамплином к новым успехам! Выражаем благодарность Шершневой Елене Александровне — учителю русского языка и литературы школы № 2, – написало в соцсетях официальное сообщество учреждения образования.

Текст и фото: https://vk.com/dxdxdxdxddddxxd?w=wall-203993739_4424