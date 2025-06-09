﻿Лариса Волынец: на сегодняшний день основной акцент здравоохранения направлен на профилактику



Главный врач Смоленской областной клинической больницы Лариса Волынец прокомментировала поручение Губернатора Смоленской области Василия Анохина об усилении работы по привлечению населения к диспансеризации и профилактическим медосмотрам.

«Задачи по эффективной организации профилактических мероприятий для жителей Смоленской области, обозначенные главой региона Василием Николаевичем Анохиным, являются действительно приоритетными, — отметила Лариса Волынец, — На сегодняшний день основной акцент здравоохранения направлен на профилактику, прогнозирование и раннее выявление факторов возможного заболевания. Уже много раз все слышали, что даже рак (молочной железы, предстательной железы, кожи и некоторых других локализаций) успешно лечится при выявлении заболевания на ранних стадиях. Практически все онкологические заболевания успешно лечатся, если они выявлены на ранних стадиях».

Людмила Волынец добавила, что основные проблемы с организмом можно выявить при коротком, но качественном профилактическом обследовании. В нашей области только за последние несколько лет обновилось оборудование, на котором проводят в том числе и скрининговые исследования при профосмотрах и диспансеризации.

«Хочу обратиться к жителям региона, не стесняйтесь и не скрывайте свои жалобы на незначительные нарушения в организме, не избегайте обследований, пройдите диспансеризацию! Когда профилактические мероприятия со стороны медиков сопровождаются правильным отношением населения к своему здоровью, это всегда приносит положительный результат», — заявила главный врач Смоленской областной клинической больницы.