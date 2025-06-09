﻿Смоленскую АЭС с техническим туром посетили молодые проектировщики и строители энергоблоков замещения атомной станции





Специалисты Московского филиала АО «Атомэнергопроект», АО «Концерн ТИТАН-2» и Смоленской АЭС обменялись опытом и договорились о дальнейшем сотрудничестве

Технический тур на действующий энергоблок и стройплощадку был организован при поддержке молодежной ячейки Всемирной Ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС (ВАО АЭС), на Смоленской атомной станции.

«Эта встреча — знаковое событие, на ней присутствуют представители Заказчика, Генпроектировщика и Генподрядчика — все те люди, которые отвечают за будущее. А наше будущее – это новые энергоблоки, новые стройки, новые рабочие места и, конечно, новая жизнь», — подчеркнул, приветствуя гостей, координатор молодежной ячейки МД ВАО АЭС на Смоленской станции Серей Прудников.

Молодежные объединения поделились опытом работы по самым разным направлениям: участие в решении производственных задач предприятий, профориентация молодежи, поддержка и адаптация молодых специалистов, сохранение и передача опыта от профессионалов молодому поколению, реализация карьерных возможностей, волонтерство и другие.

Как было отмечено на встрече, в этом году деятельность молодежного движения ВАО АЭС на Смоленской станции была признана Всемирной ассоциацией операторов как положительная практика. Такая высокая оценка подчеркивает ее значимость в международном ядерном сообществе, авторитет и доверие, которое она заслужила, проводя важную работу по повышению безопасности и надежности энергоблоков, распространению передового опыта в области эксплуатации АЭС.

Как отметила ведущий специалист Московского филиала АО «Атомэнергопроект» Юлия Рыжая, организация технических туров на предприятия и производственные площадки — замечательная возможность для проектировщиков увидеть и оценить, как их расчеты воплощаются в жизнь, получить обратную связь от эксплуатации, чтобы в перспективе учесть замечания и повысить качество проектной продукции.

«У нас в организации много молодых специалистов, которые хотят развиваться профессионально и приносить пользу отрасли, — отметила Юлия Рыжая. — Любое взаимодействие — это всегда синергия, поэтому очень важно выходить на связь с молодежными организациями внутри госкорпорации, чтобы воплощать в жизнь совместные проекты. Уверена, у нас может получиться что-то очень хорошее и полезное. Опыт молодежи Смоленской АЭС воодушевляет объединить наши усилия».

В рамках техтура гости с экскурсией побывали на энергоблоке, ознакомились с производственным процессом, пообщались с профильными специалистами по интересующим вопросам. На полномасштабных тренажерах в учебно-тренировочном подразделении попробовали себя в роли операторов по управлению реакторной установкой, разгрузочно-загрузочной машиной.

Важным этапом техтура стало посещение стройплощадки будущих энергоблоков замещения Смоленской АЭС, где участники встречи оценили масштабы предстоящей работы.

Руководитель группы КСП ПТО АО «Концерн ТИТАН-2» Дмитрий Краснов выразил уверенность, что благодаря таким турам с участием всех, кто задействован в проекте сооружения Смоленской АЭС-2, есть возможность наладить прямые контакты для будущего эффективного взаимодействия, чтобы совместные усилия принесли хороший результат в виде новых современных энергоблоков.

Справочно:

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками. Предприятия прилагают значительные усилия для подготовки молодых кадров и созданию специализированных образовательных программ. Предприятия Госкорпорации «Росатом» вовлечены в эту деятельность и создают все необходимые условия для поддержки молодежных инициатив, реализации их научного, интеллектуального, спортивного и творческого потенциала.

* ВАО АЭС – некоммерческая, неправительственная, международная организация, в состав которой входят все операторы (структуры), эксплуатирующие атомные станции. Ассоциация создана в 1989 году. Деятельность ассоциации направлена на реализацию главной цели – максимального повышения безопасности и надёжности эксплуатации АЭС путем обмена информацией, содействия установлению контактов среди членов ВАО АЭС, сравнения результатов их работы, а также внедрение передового опыта.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС