Смоленская область присоединилась к Неделе отказа от зависимостей

По данным официальной статистики за годы действия государственной политики, направленной на защиту граждан от табачного дыма и последствий потребления табака, распространенность курения в стране неуклонно снижается, правда, за последние годы наблюдается замедление темпов снижения распространенности курения и прирост потребления иной никотинсодержащей продукции: вейпов, электронных сигарет, продуктов нагревания табака, кальянов и бездымного табака.

Остается низкой осведомленность населения о том, что эти продукты, в силу содержания высокотоксичного никотина, вызывают зависимость и другие заболевания, развитию которых способствуют содержащиеся в табачном дыме токсины. Этому способствует агрессивный маркетинг данной продукции со стороны табачных компаний, нацеленный, в первую очередь, на подростков и молодежь.

Никотинсодержащая продукция наносит такой же вред организму, как и табачные изделия, а мифы об их безвредности – хорошо запланированная дезинформация табачной индустрии.

Пассивное курение способствует развитию у некурящих людей заболеваний, свойственных курильщикам.

Проблема алкоголя чрезвычайно серьезна: более 200 заболеваний связано с его злоупотреблением, а вклад алкоголя в возникновение различных заболеваний варьирует от 5 до 75%.

Согласно статистическим данным, употребление алкоголя по Смоленской области в конце 2024 года составило в среднем около 11 литров этанола на душу населения.

Алкоголь – это яд, который действует на все системы организма. Помимо того, что он в итоге убивает самого человека, он также ставит под угрозу безопасность окружающих. Так, алкоголь вызывает и нарушение координации движения, и нарушение контроля за поведением. Итог: несчастные случаи различного характера, при которых получают травмы и гибнут люди, ни разу не употреблявшие алкоголь, а также рост количества преступлений разной степени тяжести.

Последние исследования показывают, что все виды алкогольной продукции, включая пиво, вино и крепкие спиртные напитки, связаны с онкологией, независимо от их качества и цены. Риск развития рака существенно увеличивается с увеличением объемов потребляемого алкоголя. Так, например, ежедневное потребление алкоголя, в объеме эквивалентном 1-2 бокалам вина становится причиной 6865 случаев рака молочной железы, а 2–4 бокалов вина — 12 303 случаев рака молочной железы.

Несмотря на мощную информационную политику о вреде употребления наркотических средств распространенность наркозависимости растет. Продолжают существовать мифы о безвредности употребления этих веществ.

По данным Росстата, за 2022 год число смертей, связанных с употреблением наркотиков, превысило 10 тысяч и увеличилось на 39% по сравнению с 2020-м годом. Таким образом, на долю смертей от наркотиков приходится около 8 %.

При этом, в России уменьшается количество людей, попадающих под диспансерное наблюдение, так как многие зависимые просто не обращаются за помощью. Зачастую и родители отказываются от лечения своих несовершеннолетних детей, боясь огласки.

Средний возраст наркозависимых людей – не старше 35 лет. Особенно тревогу вызывает рост интереса среди молодежи от 15 лет к синтетическим наркотикам.

Не существует безвредных психоактивных веществ, и даже к «легким» наркотическим средствам возникает достаточно быстрое привыкание, а переход к более «тяжелым» не заставит себя долго ждать. Даже разовое употребление «легких» наркотических веществ может привести к зависимости или стать причиной смерти.

Согласно данным результатов мониторингов показателей прошлого нацпроекта Демография и программ Укрепление общественного здоровья, отдельные факторы риска приводят к сокращению продолжительности жизни: алкоголь- на 5.9 лет, курение – на 4.7 лет.