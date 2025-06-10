Смоляне завоевали призовые места в дисциплинах окружного этапа ЦФО «Зарницы 2.0»

Торжественное закрытие и награждение участников окружного этапа Центрального федерального округа второго сезона Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошло 7 июня в Тульской области. Команда Смоленской области «Хищники-67» одержала победу в военно-тактической игре и заняла 3 место в индивидуальном зачете штурмовиков. В общем зачете среди отрядов ЦФО в средней возрастной категории (11-13 лет) ребята стали седьмыми.

«Наши ребята проявили настоящий боевой характер и несгибаемый дух, как и положено жителям героической Смоленской земли – западного форпоста России. Несмотря на свой достаточно юный возраст они уже прекрасно понимают, что достойно отвечать на вызовы и угрозы может, прежде всего, человек подготовленный, причём не только в профессиональном плане, но и морально. Поэтому со своей стороны мы создаём все условия, чтобы такие объединения как «Движение Первых», «ЮНАРМИЯ», организация юных гагаринцев Смоленщины давали возможность нашим ребятам получить знания, умения и навыки, которые пригодятся им в жизни, помогут справиться с трудностями и вырасти патриотами», — подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Зарница 2.0» — это не просто игра, это связь времён. Мы сознательно сохранили её название, чтобы оно было близко и понятно нашим бабушкам, дедушкам и молодёжи. Сегодня «Зарница» объединяет школьников и студентов колледжей, показывает преемственность и силу командного духа. Вчера я наблюдала, как ребята с полной отдачей участвовали в военно-тактической игре — это были настоящие эмоции, живая энергия, желание быть первыми. Всего в окружном этапе ЦФО приняли участие 330 юношей и девушек. Уверена, что каждый, кто прошёл окружной этап, достоин быть в финале и показать максимум своих сил и умений», — подчеркнула советник председателя Правления Движения Первых Дарья Козырева.

На главной площади 6 июня прошло награждение победителей состязаний по условно-военным специальностям среди участников в средней возрастной категории. В течение нескольких дней отряды из 18 регионов Центрального федерального округа показывали свои знания и навыки в рамках выбранной специальности.

В средней категории наибольшее число наград завоевали представители Белгородской, Тульской, Тверской, Брянской, Смоленской, Курской, Тамбовской, Липецкой, Калужской и Ярославской областей, а также Москвы. Победители продемонстрировали высокий уровень подготовки, сплочённость и стремление к служению Отечеству.

Смоленскую область в средней возрастной категории представляла команда Катынской средней школы Смоленского муниципального округа. В состав отряда вошли Беленков Иван, Гилитюк Виктория, Гилитюк Кирилл, Глуходед Валерия, Жукова Татьяна, Зинкина Виктория, Киргетов Артем, Пириева Юлия, Слепцова Анастасия и Шулькова Варвара – обучающиеся 5 и 7 классов, а руководителем команды выступил педагог-организатор Катынской средней школы Кочерыгин Алексей.

Отряд одержал победу в военно-тактической игре, а Гилитюк Кирилл и Шулькова Варвара заняли третье место в индивидуальном зачете штурмовиков.

Окружной этап ЦФО прошел с 3 по 8 июня в Тульской области. В нем приняли участие 180 участников и 18 наставников в средней возрастной категории и 150 участников и 15 наставников в специальной возрастной категории. В течение четырех дней ребята не только участвовали в состязаниях, но и посетили насыщенную культурно-воспитательную программу. Девушки и юноши смогли лично задать интересующие вопросы участникам специальной военной операции и посмотреть выступления творческих коллективов, а также они посетили экскурсии в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил РФ «Парк Патриот» и Музее обороны Тулы и патриотические кинолектории.

Участники окружного этапа ЦФО состязались в шести дисциплинах, таких как: тактическая медицина, огневая и тактическая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, выживание в экстремальных условиях, инженерное оборудование и маскировка позиций. Кроме того, состязания прошли по условно-военным специальностям среди командиров, штурмовиков, политруков, военных корреспондентов, инженеров-сапёров, медиков и операторов БПЛА. В финале окружного этапа была проведена военно-тактическая игра на местности, разработанная с учётом современных вызовов.

Организаторами окружного этапа являются Правительство Тульской области, Региональное отделение Движения Первых Тульской области, ГУДО ТО Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области, Региональный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Тульской области.

В течение всех этапов игры ребят обучают, направляют и поддерживают наставники, инструкторы, главные судья — бойцы СВО, которые придают особую ценность «Зарнице 2.0». Такое общение для молодых ребят, которые только начинают свой путь в военной стезе, пример для подражания и источник вдохновения. Ветеранам СВО проект помогает вернуться к гражданской жизни и найти своё место в патриотическом воспитании.

В 2025 году «Зарница 2.0» реализуется по Национальному проекту «Молодёжь и дети» и ее организаторами выступают Движение Первых совместно с Движением «ЮНАРМИЯ» и Центром «ВОИН».

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» — прорывной проект в сфере патриотического воспитания молодежи. Он объединяет в себе те традиции, которые были в советской военно-патриотической игре с современными технологиями. Современная Зарница знакомит ребят с военным делом и помогает осваивать новые технологии под руководством героев специальной военной операции. Новое воплощение Зарницы уже зарекомендовало себя как востребованный и успешный проект, который способствует формированию сообщества, где ребята будут развивать свои навыки тактического мышления, ориентирования на местности, командной работы, а также получать опыт использования современного снаряжения.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Участниками Движения Первых являются более 12 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают около 50 тыс. первичных отделений.

Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях.

Движение Первых реализует Программу воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципа неразрывной связи поколений, в целях создания единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.

Проекты Движения Первых реализуются по Национальному проекту «Молодёжь и дети» федеральных проектов «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» и «Россия — страна возможностей». Среди них — Всероссийский проект «Большая перемена», Всероссийский проект «Первая помощь», Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», Всероссийский проект «Юннаты Первых», Всероссийский проект «Хранители истории», Всероссийский театральный проект «Школьная классика», Всероссийский проект «МедиаПритяжение», программа «Мы – граждане России!», Всероссийский проект «Вызов Первых», Всероссийский проект «Походы Первых. Больше, чем путешествие», образовательно-туристская программа «Университетские смены», Всероссийский проект «Благо твори», Всероссийский проект «Звучи», Всероссийский проект «Первые в науке», Всероссийский проект «Безопасность в Движении».