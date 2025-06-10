Ты возьми меня с собой!

Начинается пора отпусков и путешествий. А вы уже начали паковать свои чемоданы и сумки? Не забудьте положить туда главное — хорошие книги.

Что может быть жарче, чем лето на юге России? Правильно – лето в Колумбии! Мастер слова и любовных историй Габриэль Гарсиа Маркес идеально подойдет летом с романом «Любовь во время чумы». История любви, побеждающей все – время и пространство, жизненные невзгоды и даже несовершенство человеческой души.

Чтобы стать очевидцем романтической истории американского профессора экономики Рейчел Чу и ее загадочного бойфренда Ника Янга, берите в отпуск бестселлер Кевина Квана «Безумно богатые азиаты». Захватывающий сюжет закручивается вокруг поездки влюбленных на свадьбу друга Ника, где Рейчел узнает, что ее бойфренд — один из самых богатых и влиятельных людей в Сингапуре. История похожа на сказку, пока в их отношения не вмешивается мать Ника, которая против того, чтобы ее сын встречался с Рейчел.

Тем, кто любит спонтанные истории и все то, что связано с Францией, советуем захватить с собой в отпуск «Год в Провансе». Питер Мейл красочно описывает новую жизнь, в которую решила окунуться английская семейная пара, купив старый фермерский дом в Провансе. Книгу нужно читать на сытый желудок, так как автор рассказывает не только о забавных приключениях и неожиданных открытиях главных героев, но и в подробностях разбирает гастрономическую составляющую региона.

Всем любителям домашнего вина и огородничества рекомендуем роман Джоанн Харрис «Ежевичное вино», атмосферная история, которая трогает душу. Детские воспоминания, старые ошибки, семейные тайны, выбор Пути – у Джоанн Харрис не может быть по-другому. Кто читал «Шоколад», тот будет рад встретить старых знакомых и снова прогуляться по городку Ланскне-су-Танн.

О книгах, которые порадуют любителей интеллектуальных романов, остросюжетных хорроров, легкой прозы и много другого, вы можете узнать из ближайшего выпуска газеты «Сафоновская правда». Не пропустите!

Подготовила Инна Богачева, заведующая сектором информационно-библиографической работы центральной районной библиотеки