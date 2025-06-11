﻿Сергей Николаев: возможность получить помощь без очереди — это не просто удобство, а важный элемент реабилитации



Депутат Смоленской областной Думы, декан лечебного факультета СГМУ, врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Николаев высказался относительно поручения Губернатора региона Василия Анохина о начале действия акции «Время СВОих» во смоленских медучреждениях.

Напомним, что в рамках акции «Время СВОих» с июня этого года еженедельно по вторникам и средам с 10:00 до 13:00 во всех медучреждениях области будет проводиться внеочередной прием участников специальной военной операции. Они смогут получить первичную медико-санитарную помощь без очереди и предварительной записи. Также у них будет возможность проконсультироваться у узкопрофильных специалистов, провести диагностические и лабораторные исследования.

«Не только как депутат, но и как практикующий врач анестезиолог-реаниматолог, работающий в одном из смоленских медучреждений, полностью поддерживаю инициативу Губернатора по поводу запуска акции «Время СВОих», — заявил Сергей Николаев, — Участники СВО часто возвращаются с особыми потребностями в медицинском сопровождении, и возможность получить помощь без очереди — это не просто удобство, а важный элемент реабилитации».

Сергей Владимирович отметил, особенно ценно то, что акция включает возможность прохождения узких специалистов и диагностику, так как это значительно экономит время и позволяет быстрее поставить точный диагноз.

«Важно также, что предложенная инициатива подразумевает и лабораторные исследования – это ускоряет подготовку к дальнейшему лечению. Надеюсь, опыт Смоленской области станет примером для других регионов», — подчеркнул депутат облдумы.