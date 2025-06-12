С Днем России!

УВАЖАЕМЫЕ САФОНОВЦЫ!



В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спасали крепость духа, дружба и сплоченность граждан, которые всегда были едины в главном – в стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. И сегодня, в непростое для нашей страны время, нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины.

Только совместными усилиями мы сможем сохранить и преумножить наши сегодняшние достижения, используя их для блага людей, благополучия России.

Пусть общенациональный праздник станет для каждого из нас еще одним стимулом для активной созидательной работы и добрых свершений во благо родного округа и страны!

Желаем каждому из вас удачи во всех делах и начинаниях, мира и процветания! С Днем России!

Александр ЦАРЕВ,

Глава МО «Сафоновский муниципальный округ»;

Анна ЗАХАРОВА, председатель Сафоновского окружного Совета депутатов