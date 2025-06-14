Не звание, а призвание

14 июня международное сообщество отмечает Всемирный день донора крови – повод напомнить о заслугах миллионов добровольцев, которые безвозмездно сдают свою кровь, чтобы подарить другим шанс на продолжение жизни.

Сафоновцы являются активными участниками движения.

На днях в нашем городе побывала выездная станция крови: возле Центрального дворца культуры собралось множество неравнодушных героев.

За один выезд в Сафонове пожертвовали свою кровь 93 человека, сдав 41,85 литра.

Фото Алисы Кузнецовой