Не звание, а призвание

14 июня международное сообщество отмечает Всемирный день донора крови – повод напомнить о заслугах миллионов добровольцев, которые безвозмездно сдают свою кровь, чтобы подарить другим шанс на продолжение жизни.
Сафоновцы являются активными участниками движения.
На днях в нашем городе побывала выездная станция крови: возле Центрального дворца культуры собралось множество неравнодушных героев.
За один выезд в Сафонове пожертвовали свою кровь 93 человека, сдав 41,85 литра.
Фото Алисы Кузнецовой
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