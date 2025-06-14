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Не звание, а призвание

14.06.2025

14 июня международное сообщество отмечает Всемирный день донора крови – повод напомнить о заслугах миллионов добровольцев, которые безвозмездно сдают свою кровь, чтобы подарить другим шанс на продолжение жизни.

Сафоновцы являются активными участниками движения.

На днях в нашем городе побывала выездная станция крови: возле Центрального дворца культуры собралось множество неравнодушных героев.

 За один выезд в Сафонове пожертвовали свою кровь 93 человека, сдав 41,85 литра. 

Фото Алисы Кузнецовой

Опубликовано в категории Важно знать, Здравоохранение и Люди нашего города

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