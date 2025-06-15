С днем медицинского работника!

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

День медицинского работника – праздник тех, кто выбрал самую гуманную и благородную профессию в мире, посвятив себя сохранению здоровья и спасению жизни людей!

Ваша профессия – одна из самых сложных и полностью посвящена служению людям. Она требует не только верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелегким повседневным трудом вы охраняете величайшие ценности, дарованные нам, – жизнь и здоровье.

Вы помогаете людям поддерживать свое здоровье и продлевать жизнь. В самые трудные минуты вы приходите на помощь, проявляя высочайший профессио-

нализм и ответственность, сострадание и доброту. Огромное спасибо вам за каждодневный кропотливый труд и любовь к избранной профессии.

В этот праздничный день желаем всем медицинским работникам и вашим семь-

ям крепкого здоровья, благополучия, успешной деятельности! Пусть неизменной наградой за вашу работу будет признательность тех, кому вы подарили радость жизни.

Александр Царев, Глава МО «Сафоновский муниципальный округ»;

Анна Захарова,

председатель Сафоновского окружного Совета депутатов