С днем медицинского работника!

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
День медицинского работника – праздник тех, кто выбрал самую гуманную и благородную профессию в мире, посвятив себя сохранению здоровья и спасению жизни людей!
Ваша профессия – одна из самых сложных и полностью посвящена служению людям. Она требует не только верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелегким повседневным трудом вы охраняете величайшие ценности, дарованные нам, – жизнь и здоровье.
Вы помогаете людям поддерживать свое здоровье и продлевать жизнь.
В самые трудные минуты вы приходите на помощь, проявляя высочайший профессио-
нализм и ответственность, сострадание и доброту. Огромное спасибо вам за каждодневный кропотливый труд и любовь к избранной профессии.
В этот праздничный день желаем всем медицинским работникам и
вашим семь-
ям крепкого здоровья, благополучия, успешной деятельности! Пусть неизменной наградой за вашу работу будет признательность тех, кому вы подарили радость жизни.
Александр Царев, Глава МО «Сафоновский муниципальный округ»;
Анна Захарова,
председатель Сафоновского окружного Совета депутатов
Будьте первым, кто оставит комментарий!