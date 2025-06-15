С заботой о женском здоровье

Своим пациенткам врачи-гинекологи напоминают о необходимости ежегодно посещать консультацию, делать УЗИ и сдавать базовые анализы, включая онкоскрининг шейки матки. Программа диспансеризации женщин репродуктивного возраста, от 18 до 49 лет, предусматривает обследования на онкоцитологию, а также на инфекции, передающиеся половым путем. Для пациенток в возрасте от 29 до 65 лет действует программа, включающая ультразвуковое исследование, маммографию, забор жидкостной онкоцитологии – для групп риска, склонных к онкозаболеваниям.

На приеме работают опытные и внимательные доктора: Инесса Романова, Людмила Тарасова, Любовь Пенкина. Инессе Романовой при переезде в Сафоново и устройстве на работу в Сафоновскую ЦРБ была выделена квартира. По программе «Земский доктор» прибыла Анна Марутенкова, находящаяся сейчас в декретном отпуске. В этом году ряды врачей-гинекологов должен пополнить целевик.

Что касается среднего медицинского персонала, его штат полностью укомплектован. В минувшем году в коллективе стала работать акушерка Валерия Брижанова, обучавшаяся в Смоленском базовом медицинском колледже по целевому направлению.

Каждый из медицинских работников старается выполнить свои обязанности на совесть, с присущим ему профессионализмом. Иначе не может быть, ведь забота о женском здо-

ровье – это забота о будущем.

Татьяна ГЛЯШОВА

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