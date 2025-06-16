Губернатор Василий Анохин поздравил победителей конкурса «Весна Победы»

Смоленская область стала победителем и призером Всероссийского конкурса «Весна Победы». В День России организаторы (https://t.me/gorodskayasreda/3803) подвели итоги состязания, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс проходил под эгидой Минстроя России с (https://t.me/minstroyrf) апреля по июнь этого года. Эксперты оценивали проекты оформления входных групп учреждений социальной сферы, торговли и гостеприимства, общественного питания, предприятий и организаций. В Смоленске в эту работу включились десятки компаний и организаций, создавая торжественную атмосферу великого праздника.

В номинации «Витрина социального объекта» первое место заняла экспозиция «Культурно-выставочного центра имени Тенишевых» в Смоленске. Площадка у празднично оформленного главного входа в Центр стала местом для творческих выступлений, отдыха и фотосессий.

В номинации «Витрина объекта, не являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства», третье место заняла смоленская компания АО «Монолит». Эксперты достойно оценили оформление офиса продаж группы, подготовленное к Дню Великой Победы.

– Поздравляю победителей и благодарю всех участников конкурса за их вклад в создание особенной атмосферы в год 80-летия Победы. Вместе мы сделали этот праздник незабываемым для жителей и гостей героической Смоленской земли, – написал Губернатор Смоленской области Василий Анохин в соцсетях.