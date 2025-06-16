Итоги рабочей недели Губернатора Смоленской области Василия Анохина



«Наш вектор»

На территории национального парка «Смоленское Поозерье» завершился второй международный спортивно-туристический слёт «НАШ ВЕКТОР». Он объединил более 200 участников из Абхазии, Беларуси, Южной Осетии, ДНР, Брянской, Калининградской и Смоленской областей. Вместе с ребятами Губернатор прошел контрольно-туристский маршрут.

«Пообщался с ребятами и понял, что идея об организации такого мероприятия – стопроцентное попадание в цель. Дети сдружились, и именно они в будущем будут дружить и укреплять наши страны. Благодарю идейного вдохновителя «НАШЕГО ВЕКТОРА» Семёна Пегова и команду организаторов за отличную работу. Именно такие мероприятия помогают воспитывать в наших детях искренний патриотизм», — отметил Губернатор Василий Анохин.

Молодежная сфера: итоги и перспективы

Глава региона провел очередное заседание Правительства области, на котором обсуждалась работа в сфере молодежной политики.

За последние два года в Смоленской области почти вдвое выросло число добровольцев: с 78 до 156 тысяч. Доля активной, патриотически настроенной молодежи увеличилась с 39% до 48%. По итогам 2024 года Росмолодежь включила область в число 20 регионов, где наиболее динамично развивается сфера молодежной политики. По словам главы региона, важно сохранять темпы работы.

Область участвует в реализации программы комплексного развития «Регион для молодых», благодаря которой открыт современный молодежный центр в Смоленске и обновлен молодежный центр в Ярцеве. Команды учреждений организовали почти 240 мероприятий, объединивших более 85 тысяч жителей области.

«За результаты этой работы регион получил благодарность Президента России. Сейчас Правительство области вместе с Росмолодежью прорабатывает возможности открытия новых современных молодёжных центров в Вязьме и Гагарине. Продолжим поддерживать нашу молодежь, чтобы она могла реализовать свой потенциал именно в своем родном регионе», — подчеркнул Василий Анохин.

Награды за благородный и ответственный труд

Губернатор Василий Анохин поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником. Сегодня в регионе работает более 4700 врачей и около 8600 работников среднего медицинского персонала. Постепенно развивается медицинская инфраструктура, расширяются программы профилактики и диспансеризации. Особое внимание уделяется оказанию медицинской помощи и реабилитации участников специальной военной операции. Это одно из ключевых направлений, требующее слаженной и ответственной работы, и сотрудники учреждений здравоохранения ее выполняют достойно.

Важной задачей Губернатор считает заботу о медицинских работниках: для них реализуется комплекс мер поддержки, в том числе для молодых профессионалов.

В Правительстве области глава региона вручил ведомственные награды Министерства здравоохранения РФ и областные почетные грамоты, поблагодарил всех медицинских работников за их ответственный и важный труд.

«Благодарю всех медицинских работников за ответственность, стойкость и неравнодушие. Ваш труд заслуживает самого глубокого уважения и признательности», — сказал глава региона.