Смоленская область стала лауреатом 1-й степени в номинации «За творческий вклад в фестивальную программу Международного туристического форума «Путешествуй!»﻿

Награду Центру развития туризма Смоленской области вручил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков и директор выставки Владимир Затынайко. Международный туристический форум «Путешествуй!» проходил с 10 по 15 июня в Москве. Это одна из инициатив в рамках национального проекта. «Туризм и гостеприимство».

На площадке ВДНХ регион представил свой стенд, на главной сцене ВДНХ выступил смоленский ансамбль народной песни «Славяне». В ходе деловой части форума состоялось пленарное заседание, которое модерировали заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и Министр экономического развития России Максим Решетников.

Центральным вопросом дискуссии стало влияние туризма на социально-экономическое развитие регионов. Заместитель председателя Правительства Смоленской области Анастасия Гапеева презентовала туристский потенциал региона, в частности развитие трансграничного туризма на примере автомобильного турмаршрута «Между двух столиц: дорогой Союзного государства», общая протяженность которого составляет более 800 км. В последние годы отмечается существенный интерес к развитию двустороннего российско-белорусского сотрудничества в сфере трансграничного автомобильного туризма, а также создании новых туристический продуктов.

Смоленская область является одной из перспективных для развития путешествий на автомобилях, мотоциклах, автодомах, так как обладает транспортной доступностью, богатым культурно-историческим наследием. На территории региона располагается 4300 объектов культурного наследия, 29 музеев разных форм подчинения, национальный парк «Смоленское Поозерье» и многое другое.

По трассировке маршрута к посещению предусмотрено более 50 объектов туристского показа, среди которых — музей-заповедник «Хмелита», крупнейший в Европе курганный комплекс эпохи викингов — Гнездово, Смоленская крепостная стена, Художественная галерея, объединенный мемориальный музей-заповедник Юрия Гагарина, Смоленский Свято-Успенский кафедральный собор и другие.

Автопутешественникам предлагается свыше 80 объектов придорожной инфраструктуры, более 20 коллективных средств размещения, а также порядка 12 площадок для отдыха. Туристов привлекают приемлемые цены на проживание, укрепившие позиции региона в формате путешествий «выходного дня». Неоднократно Смоленск входил в ТОП-10 бюджетных направлений для отдыха в России.

Сейчас особое внимание уделяется модернизации и совершенствованию дорожной сети, чтобы сделать поездки к популярным туристическим локациям более комфортными и безопасными.

«C каждым годом все больше туристов открывают для себя героическую историю, богатое культурное наследие и заповедную природу нашего региона. Благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» продолжим развивать туристическую инфраструктуру, чтобы она соответствовала требованиям путешественников из России и других стран», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.