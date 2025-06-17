«Продолжая путь героя»: до 30 июня принимаются заявки на участие в соревнованиях по спортивному ориентированию, посвященных памяти Героя РФ Александра Бичаева

Соревнования пройдут в Демидовском округе Смоленской области с 4 по 6 июля. Ожидается участие спортсменов из Смоленской, Брянской, Псковской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Московской областей, Москвы, Республики Беларусь.

Ориентировщики будут соревноваться в районе туристической стоянки «Большая» на озере Рытое. На дистанцию выйдут спортсмены от 12 до 70 лет. Старты пройдут по дисциплинам: «Кросс-спринт», «Кросс-классика», «Кросс-многодневный». Победители и призеры получат дипломы, медали и ценные призы.

«Соревнования проводятся в нашем регионе с 2023 года. Состязания призваны не просто выявить сильнейших, но и выразить дань памяти и уважения нашему героически погибшему земляку, Герою России Александру Олеговичу Бичаеву. Пусть патриотический настрой способствует успехам спортсменов!», — сказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Александр Бичаев родился в городе Демидов Смоленской области. В 2012 году окончил Военную академию войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации. Служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Участвовал в военной операции России в Сирии. Александр увлекался лыжами, бегом, спортивным ориентированием и горным туризмом.

В феврале 2023 года под Кременной противник численностью более 500 человек предпринял попытку наступления. Взвод Александра Бичаева принял бой. Наши десантники попали в огневую засаду. Старший лейтенант Бичаев с позывным Кит, несмотря на полученное тяжелое ранение, остался на позиции и продолжал наводить артиллерию, прикрывая выход своей группы из окружения. Указом Президента РФ за отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему лейтенанту Александру Олеговичу Бичаеву присвоено звание Героя России посмертно.

Зарегистрироваться на соревнования можно онлайн на сайте www.smolfso.ru