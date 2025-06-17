﻿Партии готовятся к «модельным» выборам

Политические партии активно готовятся к единому дню голосования 2025 года. Эти выборы рассматриваются ими как ключевой этап перед федеральной кампанией 2026 года.

Партии экспериментируют с форматами взаимодействия с избирателями: электронным и трехдневным голосованием, сопровождением участников СВО и интеграцией новых инструментов искусственного интеллекта.

Сентябрьские выборы не только определят расстановку сил в регионах, но и зададут вектор трансформации партийного ландшафта России на ближайшие годы. 2025 год для политических сил страны станет «модельным» — ведь от того, как они покажут себя в предстоящий единый день голосования, зависит расстановка сил перед большими выборами в Госдуму 2026 года.

В единый день голосования пройдет более 5 тыс. избирательных кампаний разного уровня, будет распределено порядка 50 тыс. мандатов. Свыше 55 млн избирателей могут прийти на участки 12–14 сентября 2025 года.

Выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а также выборы в представительные органы местного самоуправления административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации будут проводиться в 42 регионах, в том числе выборы высших должностных лиц в 21 регионе, в 11 субъектах пройдут основные выборы в законодательные органы.

Какие изменения политического ландшафта произойдут, по вашему мнению, в преддверии выборов в Государственную Думу? Что предстоит сделать политическим партиям, чтобы увеличить интерес к выборам и получить поддержку избирателей? Какие тренды будут наиболее актуальными в предстоящей избирательной кампании?





Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората Смоленского государственного университета, лектор общества «Знание»

Единый день голосования 2025 года станет модельным и стратегически важным этапом перед выборами в Государственную Думу в 2026 году. Партии воспринимают эти выборы как площадку для проверки своих политических, технологических и коммуникационных инструментов. Уже сейчас они активно осваивают новые форматы — электронное и трёхдневное голосование, сопровождение участников СВО, использование ИИ в работе с избирателем. Кампания будет не только масштабной — более 50 тысяч мандатов, — но и показательной для будущего партийной системы.

В этом контексте особое значение приобретают выборы в ключевых муниципалитетах, в том числе — в Смоленский городской Совет. Партии уже начали активную подготовку: выдвигают новых кандидатов, усиливают работу с местными сообществами, настраивают каналы обратной связи. Эти выборы станут возможностью для обновления муниципального уровня власти, проверки кадрового резерва и апробации новых коммуникационных стратегий.

В ближайшей кампании будут востребованы кандидаты, способные говорить на языке конкретных дел: решение вопросов благоустройства, ЖКХ, социальной поддержки, диалога с молодёжью и ветеранами СВО. Только те политические силы, которые покажут реальную включённость в повестку каждого округа, смогут рассчитывать на доверие избирателя. Смоленск, как и другие регионы, сегодня становится не только ареной борьбы за мандаты, но и зеркалом того, насколько партии готовы к обновлённой политике — более открытой, адресной и ответственной.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Перед единым днём голосования в сентябре 2025 года российская политическая система выглядит достаточно стабильной и чётко структурированной. Между почти всеми партиями существует консенсус относительно поддержки специальной военной операции, однако существуют значимые различия относительно желаемой модели экономической и социальной политики государства. При этом программа и политика всех партий хорошо отражают их место в политическом спектре. В этом и существенное отличие от европейских политических систем, где в последние несколько десятилетий произошёл слом аффилированности партий и идеологических доктрин. Так, находящиеся у власти в Дании социал-демократы проголосовали за увеличение пенсионного возраста к 2040 году до 70 лет. Бывший премьер-министр Великобритании от консерваторов Дэвид Кэмерон назвал одним из главных достижений правительства консерваторов легализацию однополых браков. Либеральная партия “Возрождение” Эммануэля Макрона прибегает во Франции к жёстким мерам слежки за гражданами с использованием искусственного интеллекта. Христианские демократы Ангелы Меркель в Германии открыли в Европу шлюз для миллионов мигрантов из стран Ближнего Востока. Немецкие “Зелёные”, традиционно пацифистская партия, в период её вхождения в правящую коалицию в Германии была наиболее ярым апологетом отправки на Украину тяжёлых вооружений. А Социал-демократическая партия Португалии вообще объединила в своих рядах правых либерал-консерваторов.

В этом плане российская политическая система в отличие от европейской точно отражает партийные предпочтения избирателей — КПРФ объединяет коммунистов и левопатриотические силы, “Справедливая Россия” — социал-демократов, “Новые люди” — правых, “Единая Россия” — консерваторов. Лишь ЛДПР является скорее партией национал-патриотов, а не подлинных либерал-демократов, хотя наименование партии скорее объясняется её исторической ролью как первой партией, альтернативной КПСС, и в этом плане либерал-демократы отражали тенденцию к рыночной экономике и многопартийному укладу, что соответствовало либерал-демократической парадигме.

Таким образом, каждая партия имеет своих избирателей, свой “ядерный” электорат, который, несомненно, придёт 12-14 сентября на избирательные участки поддержать представляющие его политические силы. Борьба пойдёт за неопределившихся избирателей, которых на самом деле в России не так много, а также за привлечение на выборы тех избирателей, которые участвуют в голосовании нечасто. В 2026 году пройдут выборы в Государственную Думу, а потому единый день голосования в сентябре 2025 года станет генеральной репетицией думской кампании. Имеет смысл сравнить предстоящую региональную кампанию 2025 года и кампанию 2020 года, которая прошла также за один год до думских выборов. В 2020 году проходил настоящий кастинг новых политических партий, и на правом, и на левом фланге, и среди “зелёных”, которые вдруг появились как грибы после дождя. И наиболее успешно уже на региональных выборах 2020 года проявили себя правые либералы из “Новых людей”, которые тем самым получили лицензию для участия в думских выборах без сбора подписей, а на следующий год образовали фракцию в Государственной Думе, и впервые с парламентских выборов 1999 года, которые прошли ещё при президенте Борисе Ельцине, в Госдуму прошла правая партия — “Новые люди”.

В этом плане на региональных выборах 2025 года сюрпризов не предвидится. В этом году на политическом поле не появилось новых игроков, а напротив, продолжается постепенный процесс ликвидации малых партий. И если кампания 2020 года шла в условиях пандемии коронавируса, которая работала на снижение рейтинга “Единой России”, то нынешняя кампания проходит в условиях специальной военной операции, демонстрирующей консолидацию общества вокруг фигуры президента, что ведёт к получению “Единой Россией” и её кандидатами значительной поддержки.

Тенденция пока складывается таким образом, что изменений политического ландшафта в ближайшее время не предвидится, все партии сохраняют свои позиции в политическом поле. Хотя напряжённая и непредсказуемая внешнеполитическая обстановка может приводить иногда к сбоям в политической системе, что наблюдалось в 2023 году во время мятежа Евгения Пригожина, но повторения каких-либо подобных событий в преддверии выборов ожидать не стоит.

Вместе с тем, сохранение и тем более расширение своего политического представительства партиями не происходит само по себе; для этого партийцы должны вести активную работу с избирателями – вести приёмы граждан, участвовать в уличных акциях, привлекающих внимание СМИ, оказывать гуманитарную помощь, вести агитацию через соцсети и распространение печатной продукции. Особенно активно должен работать депутатский корпус, не на словах, а на деле демонстрируя свою приверженность отстаиванию интересов избирателей.

Особенно актуальной в предстоящей избирательной кампании может стать тема «новой индустриализации» России. Повестка успешной индустриализации нашей страны, начавшейся в годы первых сталинских пятилеток и продолжившейся уже после Великой Отечественной войны, является традиционным коньком политической платформы КПРФ, а теперь и ЛДПР с Леонидом Слуцким пытается перехватить у КПРФ эту политическую повестку. ЛДПР также активно муссирует действительно актуальную тему сильного регионального неравенства и пытается использовать свою лозунг «Мы за бедных, мы за русских», чтобы капитализировать политические очки на миграционной повестке. ЛДПР также активно взаимодействует с соцучреждениями, раздаёт печатную продукцию в людных местах и использует интересные форматы агитации через фургоны с символикой партии. Несмотря на то, что последние соцопросы ФОМ и ВЦИОМ выводят КПРФ на второе место по поддержке избирателей, КПРФ должна удержать второе место в предстоящих кампаниях с учётом того, что сильная инфляция размывает реальные социальные гарантии граждан, а в рамках Народного референдума КПРФ активно продвигает тему ограничения торговой наценки на социально значимые товары. Кроме того, возврат к прежнему пенсионному возрасту является также одним из приоритетов платформы КПРФ, что обязательно найдёт массовую поддержку среди избирателей. В будущем позиции КПРФ будут неуклонно укрепляться – признаки этого можно увидеть, например, в огромных очередях в Мавзолей Ленина в Москве и в соцопросах, в которых избиратели предпочитают социализм капитализму и считают советский период лучшим в отечественной истории. Да и государство не может быть просто «ночным сторожем» экономики, а должно играть активную роль в экономике, что стало очевидным в условиях западных санкций. «Единая Россия» сохраняет прочные позиции в первую очередь за счёт высокого рейтинга президента, активного внимания к теме благоустройства, патриотической повестке и работе по повестке СВО. Кроме того, в регионах у партии есть важные социальные проекты, такие как автопоезд «Здоровье Смоленщины» Сергея Неверова, который даёт возможность пройти диспансеризацию жителям небольших населённых пунктов. «Новые люди» и «Справедливая Россия» будут цепляться за преодоление проходного барьера, и им нужно приложить большие усилия, чтобы активно присутствовать в информационном поле, поскольку, например, в Смоленской области эти партии на данный момент в информационном поле ведут себя достаточно пассивно.

В Смоленской области в сентябре 2025 года предстоят выборы в Смоленский городской совет. На выборах сохранена смешанная избирательная система, что представляется правильным шагом, поскольку обсуждавшийся возможный переход к мажоритарной избирательной системе мог бы лишить политического представительства в Смоленске парламентскую оппозицию, и её избиратели могли бы оказаться без представительства в горсовете. Теперь же мы гарантированно увидим плюралистический представительный орган в Смоленске; впрочем, хотелось бы, чтобы у Смоленского городского совета было бы больше реальных полномочий, в том числе в сфере тарифной политики, поскольку именно избранные народом депутаты, а не муниципальные чиновники призваны быть проводниками политики в интересах избирателей и воплощать в жизнь их наказы.