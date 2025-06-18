Губернатор Василий Анохин сообщил об итогах конкурса проектов в сфере туризма

По поручению главы региона, в этом году увеличили общий объем средств до 30 млн руб. для смоленских предпринимателей и общественников. На конкурс по проведению крупных событийных мероприятий поступило 22 заявки — по результатам экспертного отбора 9 проектов были признаны победителями. Они получат поддержку в рамках областной государственной программы «Развитие культуры в Смоленской области».

Среди инициатив — межрегиональный фестиваль современной музыки «Среда Джаза Фест – 2025», арт-фестиваль «Искусство меняет страну», военно-исторический фестиваль «Вяземское сражение 1812 года» и множество других интересных проектов, которые будут реализованы в разных уголках нашей области.

Кроме того, провели отбор на предоставление грантов для проектов по развитию туристической инфраструктуры. Поддержку получат проекты, направленные на благоустройство территорий, приобретение современных аудиогидов, создание уникальных частных музеев и других инициатив.

– Смоляне смогут реализовать свои проекты, которые сделают Смоленщину еще более привлекательной для жителей региона и туристов. Успешной реализации ваших замыслов! – пожелал победителям Губернатор.