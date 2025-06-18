Правила знаем и соблюдаем!

Главная опасность — стоящая машина
Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади.
Умейте предвидеть скрытую опасность.
Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина.
На улице крепко держите ребенка за руку.
Арки и выезды из дворов — места скрытой опасности.
Родители! Помните!
Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного движения.
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