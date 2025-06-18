Правила знаем и соблюдаем!

Главная опасность — стоящая машина

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади.

Умейте предвидеть скрытую опасность.

Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина.

На улице крепко держите ребенка за руку.

Арки и выезды из дворов — места скрытой опасности.

Родители! Помните!

Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного движения.