Сергей Эсальнек: «Губернатор Василий Анохин принял ещё одно решение, направленное на активизацию процесса социально-экономического развития нашей области»

Исполнительный директор Смоленского регионального объединения работодателей «Научно-промышленный союз», депутат Смоленской областной Думы Сергей Эсальнек прокомментировал решение Губернатора Василия Анохина об увеличении компенсации части затрат по первоначальному взносу в рамках договоров лизинга оборудования.

«Работодатели Смоленщины, входящие в «Научно-промышленный союз», разделяют уверенность, что данное решение является важной частью политики команды нашего Губернатора по новой индустриализации Смоленщины. Примечательно, что решение касается поддержки малого и среднего предпринимательства, потому что именно этот сегмент регионального бизнеса нуждается в первоочередной поддержке. Особенно важно, что в случае принятия решения речь идёт о целевой поддержке в измеримых показателях результативности. В частности, увеличен максимальный размер возмещения затрат с 5 млн. рублей до 7 млн. рублей. Кроме того, расширен перечень оборудования, подлежащего субсидированию, и увеличено количество договоров лизинга оборудования, по которым можно получить возмещение – теперь можно получить компенсацию на 5 договоров лизинга. То есть мы видим ещё одно решение, направленное на активизацию процесса социально-экономического развития нашей области», — сказал Сергей Эсальнек.

Ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о решении увеличить для предпринимателей компенсацию части затрат по первоначальному взносу в рамках договоров лизинга оборудования. На эти цели будет направлено более 80 млн рублей. Субсидии стали более расширенными для сектора малого и среднего предпринимательства региона: увеличены максимальный размер возмещения затрат с 5 млн руб. до 7 млн руб., количество договоров лизинга оборудования, по которым можно получить возмещение, снижена среднесписочная численность работников до 3 человек за последний отчетный период, расширен перечень оборудования, подлежащего субсидированию.

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