СмолГУ примет участие в реализации программы «Герои СВОего времени. Смоленск»

Преподаватели Смоленского государственного университета войдут в число экспертов и наставников по ключевым дисциплинам обучения в рамках образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Об этом сообщил ректор вуза, член Общественного совета программы Михаил Артеменков.

Он напомнил, что программа направлена на поддержку бойцов и ветеранов специальной военной операции, готовых реализовать себя в мирной жизни — на гражданской службе, в сферах экономики или управления.

«Это и профессиональная задача, и человеческая — передать знания тем, кто с оружием в руках защищал нашу страну. Уверен, такая работа — вклад в будущее региона. Ведь за каждым курсантом этой программы — реальный боевой опыт, чувство ответственности и желание быть полезным своей малой родине», — подчеркнул Михаил Артеменков.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин объявил, что 1 июля будет опубликован список курсантов, зачисленных на программу. Они пройдут обучение по ряду дисциплин, а также стажировки в органах власти и на ведущих предприятиях региона.

Главная задача программы «Герои СВОего времени. Смоленск» — подготовка квалифицированных управленцев из числа участников СВО, раскрытие их талантов и потенциала для работы на пользу региона.