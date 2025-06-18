﻿В Смоленской области опубликован полный список мер поддержки студентов-целевиков



В преддверии старта приемной кампании в правительстве Смоленской области озвучили весь список мер поддержки студентов-целевиков и молодых педагогов.

С целью привлечения педагогических кадров для студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении и молодых педагогических работников разработаны следующие меры поддержки:

Студенты-целевики высших учебных заведений будут получать ежемесячные выплаты:

1-3 курс – 5000 рублей

4-5 курс (невыпускной) – 7000 рублей

4-5 курс (выпускной) – 10000 рублей

Студентам-целевикам средних профессиональных образовательных учреждений будет выплачиваться ежемесячная денежная выплата в размере 5000 рублей (студентам невыпускного курса), в размере 6000 рублей (студентам выпускного курса);

Особые условия предусмотрены для студентов-целевиков вузов, получивших 90 и более баллов по итогам ЕГЭ:

1-3 курс – 10000 рублей

4-5 курс (невыпускной) – 15000 рублей

4-5 курс (выпускной) – 20000 рублей

Специальное поощрение будут получать студенты вузов, выбравшие профессию преподавателя точных наук (физика, математика, химия, биология):

1-3 курс – 10000 рублей

4 курс (невыпускной) – 15000 рублей

Выпускной курс – 20000 рублей

Помощь с жильём для студентов включает:

Ежемесячную компенсацию в размере до 1000 рублей за оплату общежития студентам, заключившим договор о целевом обучении.

Компенсацию аренды жилья (при отсутствии места в общежитии) студентам вузов и ссузов, заключившим договор о целевом обучении в размере:

— не более 1000 рублей в месяц (студентам, не заключившим трудовой договор с областной государственной образовательной организацией);

— не более 10 000 рублей в месяц (студентам, заключившим трудовой договор с государственной образовательной организацией).

Введена поддержка и для молодых специалистов. После выпуска первые 5 лет работы педагоги будут получать доплату к зарплате:

— 5000 рублей в месяц (все специалисты)

— 6000 рублей ежемесячно (закончившие обучение с отличием)

Также предоставлена ежемесячная компенсация в размере до 10 000 рублей за наем жилья:

— педагогам областных госорганизаций, обучающимся в профессиональных образовательных организациях или учреждениях высшего образования по педагогическим специальностям;

— педагогическим работникам госорганизаций, обучавшимся в вузе по педагогическим специальностям на условиях целевого обучения и заключившим трудовой договор по должности учителя;

— педагогам областных государственных учреждений в возрасте до 35 лет, завершившим обучение и впервые устроившимся на работу воспитателем в дошкольные учреждения или организации, реализующие программы дошкольного образования, либо учителем в школу.

Для учителей до 35 лет предусмотрена социальная выплата на оплату первоначального взноса по ипотеке в размере 20% и компенсации части расходов по уплате процентов за пользование ипотечным кредитом в случае превышения значения 8,5 %.

Кроме того, для молодых учителей предусмотрена оплата первоначального взноса (его части) по ипотечному кредиту (займу) при приобретении или строительстве ими жилья в муниципальном образовании, где они работают (за исключением городского округа Смоленск):

— в размере до 1 млн рублей – для всех сельских учителей

— в размере до 2 млн рублей – для учителей физики, математики, химии, биологии.

Также введены меры поддержки для сельских учителей:

— ежемесячная выплата в размере 1200 рублей на оплату коммунальных услуг педагогическим и иным работникам, которые трудятся и проживают в сельской местности или поселке городского типа

— дополнительная ежемесячная поддержка в размере 800 рублей педагогам в возрасте до 35 лет включительно, впервые трудоустроившимся на должность учителя или воспитателя в селе или поселке.

«Все эти меры направлены на то, чтобы помочь молодым специалистам закрепиться в регионе, — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин, — Стараюсь со своей командой комплексно подходить к привлечению профессионалов в наши муниципалитеты. Делаем особый акцент на целевом обучении, осуществляем денежные выплаты, оказываем всесторонние меры поддержки, направленные на обеспечение специалистов жильем. Продолжим развивать эти направления».