Василий Анохин: «Душа Смоленщины – неотъемлемая частичка огромной и красивой души России»

В этом году региональные экспозиции Петербургского международного экономического форума объединились под эгидой проекта «Душа России», что с одной стороны отражает культурный код, особенности и традиции каждого региона, а с другой – символизирует общее пространство и уникальное наследие нашей страны.

В числе 27 регионов свой индивидуальный стенд на выставке представляет Смоленская область.

«Мы хотим, чтобы участники и гости форума, посетив нашу экспозицию, не только как можно больше узнали об экономическом потенциале региона, масштабных проектах развития, которые мы реализуем с одобрения Президента Владимира Владимировича Путина и при поддержке федерального центра, — подчеркнул Губернатор Василий Анохин. – Мы постараемся погрузить их в атмосферу уникальной истории и культуры, чтобы почувствовать характер и душу Смоленской земли. Ведь душа Смоленщины – неотъемлемая частичка огромной и красивой души России».

Как отмечают организаторы, «Душа России» – зонтичный проект для более чем 190 народов России. Он воплощает цивилизационную миссию страны и направлен на то, чтобы с помощью креативных индустрий и новых социокультурных технологий адаптировать традиции и наследие для современного, понятного детям и молодежи языка, показать ценность устойчивого, гармоничного развития.

«Сегодня традиции и инновации, локальная идентичность и национальные идеи в России органично дополняют друг друга. Эта интеграция позволяет создавать новые точки роста в экономике и полностью раскрывать потенциал территорий», — отметил советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.