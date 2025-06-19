В Смоленской области обновляют игровые зоны для детей

Масштабная работа по благоустройству общественных пространств проводится по инициативе губернатора Василия Анохина.

На территории 27 муниципальных образований области устанавливают 39 современных детских игровых площадок, 3 из которых – уникальные научные зоны «Космодром детства». Все они сделаны из безопасных и экологичных материалов.

Работы завершили в Кардымовском, Дорогобужском, Рославльском, Хиславичском, Шумячском округах и в Смоленске. Три площадки открыли, их уже активно используют юные жители региона.

По информации Минстроя Смоленской области