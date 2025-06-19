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В Смоленской области обновляют игровые зоны для детей

19.06.2025

Масштабная работа по благоустройству общественных пространств проводится по инициативе губернатора Василия Анохина.

На территории 27 муниципальных образований области устанавливают 39 современных детских игровых площадок, 3 из которых – уникальные научные зоны «Космодром детства». Все они сделаны из безопасных и экологичных материалов.

Работы завершили в Кардымовском, Дорогобужском, Рославльском, Хиславичском, Шумячском округах и в Смоленске. Три площадки открыли, их уже активно используют юные жители региона.

По информации Минстроя Смоленской области

Опубликовано в категории Благоустройство, Приоритеты и Регион

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