Конкурс для самых добрых людей

Прием заявок на премию #МЫВМЕСТЕ подходит к концу. Торопитесь!

Заявки на участие в Премии подаются на сайте премия.мывместе.рф до 23 июня. Церемония награждения пройдет с 2 по 5 декабря 2025 года в Москве на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре «Россия».

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ – флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований. Основная цель Премии – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Идею международного проекта на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтёры Общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Глава государства поддержал инициативу. С этого времени Премия развивается по двум трекам – национальному (#МЫВМЕСТЕ) и международному (We are together). В Премии принимают участие волонтёры, представители бизнеса, некоммерческих организаций, команды единомышленников, реализующие совместные проекты, а с 2024 года участниками также могут стать регионы России и муниципальные образования.