Прочитайте и предупредите детей

Мошенники придумывают все новые и новые схемы обмана россиян, пытаясь завладеть их деньгами. В последнее время все чаще на удочку аферистов попадают дети.

Одному из школьников позвонил неизвестный с сообщением о том, что его родители поддерживают службу безопасности Украины, в этой связи сотрудники ФСБ скоро придут в дом с обыском, изымут все имеющиеся наличные средства. Под предлогом спасения денежных накоплений ребенок отдал всю наличность в руки преступника.

Случается, что мошенники входят в доверие к детям, становятся их виртуальными друзьями, заманивая в сети обмана. Ребенка могут попросить прислать фотографии банковских карт или паспортов родителей – и этих данных может оказаться достаточно, чтобы украсть деньги со счета или оформить кредит на чужое имя.

Подростков стали вовлекать в противоправную деятельность, обещая им заплатить деньги. Желание заработать может обернуться реальным сроком в том случае, если несовершеннолетний вовлекается в террористическую деятельность.

Уважаемые родители! Вы должны знать, с кем общается ваш ребенок, как проводит время и что его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и экономическую обстановку в мире, межэтнические отношения, вопросы религии. Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте внимание, какие передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. Помогите ему организовать досуг: занятия в спортивных секциях, кружках по интересам, общественных организациях дадут возможность для самореализации и самовыражения, значительно расширят круг общения.

Татьяна ГЛЯШОВА

фото Марины Хотулевой