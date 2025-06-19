У смолян появится «Карта жителя», а у гостей региона – «Карта туриста»

Губернатор Василий Анохин подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрием Дубыниным.

В регионе дан старт двум масштабным проектам: «Карта жителя Смоленской области» и «Карта туриста Смоленской области», которые будут реализованы на базе национальной платёжной системы «Мир».

Карта жителя объединит в себе функции обычной банковской карты «Мир», выпущенной любым банком, и цифрового ключа, предоставив доступ к социально значимым сервисам. Таким образом, она станет универсальным инструментом, содержащим информацию о жителе региона, включая сведения о положенных ему льготах, в первую очередь на проезд в общественном транспорте. В свою очередь Карта туриста предназначена для расширения возможностей гостей, пребывающих на территории региона.

Как подчеркнул Василий Анохин, совместные с НСПК решения направлены, прежде всего, на развитие в регионе благоприятного социально-экономического климата, в том числе, через более активное и эффективное использование национальных платёжных инструментов. «Имеющийся опыт взаимодействия в реализации ряда проектов – бесконтактная оплата проезда в общественном транспорте, детского оздоровительного отдыха – является успешным примером для расширения сотрудничества, что позволит сделать предоставление мер социальной поддержки и льгот населению удобнее и прозрачнее, — отметил Губернатор. – Кроме того, учитывая значительное увеличение турпотока в регион, рассчитываем, что новые цифровые сервисы будут способствовать росту туристической привлекательности Смоленской области. Уверен, эти проекты будут полезны для многих смолян и гостей Смоленщины».

Говоря о новом этапе сотрудничества, Дмитрий Дубинин сообщил, что оно предусматривает комплексное развитие инфраструктуры цифровых сервисов для жителей и туристов региона: «Мы планируем трансформировать Карту жителя в персонального цифрового помощника, который обеспечит доступ к широкому спектру услуг, льгот, выгодных предложений и полезной информации для различных категорий граждан. Кроме того, мы рассматриваем возможность реализации совместных акций с региональными и федеральными туристическими объектами и музеями, готовыми предоставить кешбэк при оплате покупок по картам «Мир» и через Систему быстрых платежей на территории своих объектов».

В рамках реализации соглашения также планируется проведение мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности смолян с участием экспертов НСПК.

По информации Правительства Смоленской области