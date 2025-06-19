﻿Смоленская АЭС: День России атомщики отметили гонками на «драконах»





Соревнования, ставшие доброе традицией, посвятили знаковым датам: Дню России, 80-летию Великой Победы и 80-летию атомной промышленности.

В Десногорске состоялось Открытое первенство по гребле на лодках класса «дракон» среди работников атомной энергетики и промышленности, организованное администрацией и профсоюзным комитетом Смоленской атомной станции. Оно объединило команды Смоленской, Белоярской, Нововоронежской, Кольской АЭС и сборную АО «Атомэнергосбыт».

«Надеюсь, что количество участников наших соревнований будет только расти, у нас уже очень много чемпионов. Огромная благодарность тем, кто развивает греблю, тренируется, выступает и зажигает молодежь, вовлекая в этот прекрасный вид спорта», — отметил, открывая праздник спорта и единства, заместитель директора Смоленской АЭС Эдуард Сеновоз.

Быстрых секунд и легкой воды пожелал участникам соревнований председатель профсоюза Смоленской АЭС Игорь Хомяков, а театр песни «Шанс» сектора культурно-досуговой и спортивной работы зарядил всех отличным настроением.

Гонки «драконов» проходили на Десногорском водохранилище в течение двух соревновательных дней на дистанциях в 500 м,2х500 м и 1000 м среди мужских и смешанных (микст) команд.

По итогам заездов на дистанции среди мужских и микст-экипажей лидировала десногорская команда «Атом». Она стала обладателем шести первых мест, двух вторых и одного третьего места.

«Наша команда, которая увлечена «драконами» уже 12 лет, была настроена только на успех. По сравнению с прошлым годом все команды подтянулись в этом виде спорта, достойную конкуренцию нам составляет команда Белоярской станции. Впереди нас ждет еще много соревнований, поскольку сезон только начался, будем упорно тренироваться и стремиться к новым победам», — поделился представитель команды «Атом» Смоленской АЭС Андрей Кукушкин.

«Мы пока только начинаем осваивать «драконы», но уже успели прочувствовать, насколько это увлекательный и техничный вид спорта, — отметил представитель команды Кольской АЭС Леонид Родченко. — В Десногорске прекрасные условия для тренировок, и в первую очередь, есть теплый водоем, в котором мы открыли купальный сезон. И в целом такие соревнования очень сближают спортсменов, дарят общение, дружбу. Как в Росатоме у нас базовые принципы — единство, слаженность, так и в спорте мы смотрим на коллег, вдохновляемся и сами стремимся к лучшим результатам».

Команда Белоярской АЭС, которая уже 4-ый год приезжает на соревнования в Десногорск, мечтает о проведении таких же соревнований на Урале, в Заречном.

«Развиваем этот вид спорта шестой год, большую поддержку оказал директор станции Иван Иванович Сидоров и профсоюз. И, конечно, от души благодарим наших смоленских коллег во главе с тренером Вячеславом Геннадьевичем Раковым, которые помогают оттачивать нам мастерство, подсказывают какие-то тонкости по технике гребка», — отметил капитан белоярской команды Дмитрий Емельянов.

Всем победителям и призерам соревнований вручены кубки, медали, грамоты и призы от администрации и профсоюза Смоленской АЭС. Лучшим подарком, по мнению всех спортсменов и болельщиков, стали общение и незабываемые впечатления.

Справочно:

Правительство РФ и региональные власти совместно с крупными российскими компаниями активно работают над повышением спортивной активности населения и развитием массового спорта. Предприятия корпорации «Росатом» участвуют в этих мероприятиях, внедряя спортивные инициативы, популяризируя здоровый образ жизни и способствуя формированию новой здоровой нации.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС