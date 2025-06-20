Губернатор Василий Анохин презентовал проект смоленского аэровокзала

Так будет выглядеть наш аэровокзал в Смоленске. Визуальное решение разработано в рамках работ по реконструкции важного транспортного объекта и утверждено Правительством региона. Масштабный проект реализуется по поручению Президента Владимира Владимировича Путина (https://t.me/news_kremlin) при поддержке Правительства России и Совета Федерации.

Архитектурный облик будущего аэровокзала представили на петербургском экономическом форуме руководителю Росавиации Дмитрию Викторовичу Ядрову (https://t.me/favt_ru). (https://t.me/favt_ru) Подготовленная визуализация предполагает применение ряда важных решений при строительстве объекта. Так, здание аэровокзала будет объединено с помещениями технических служб, что позволит оптимизировать расходы при реализации проекта.

Также в будущем аэровокзале будут воплощены самые современные технические решения, которые обеспечат его долговечность и энергоэффективность, создадут атмосферу гостеприимства для пассажиров и сопровождающих.