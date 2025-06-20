Губернатор Василий Анохин: «Укрепляем сотрудничество с «Росагролизингом»

– Продолжим совместную работу по модернизации парка сельскохозяйственной техники в Смоленской области. Подписали об этом соглашение на Петербургском международном экономическом форуме с генеральным директором компании Павлом Николаевичем Косовым, – сообщил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Он коротко рапссказал об основных пунктах утвержденного соглашения:

– Продлеваем возможность приобретения оборудования и техники на условиях лизинга смоленскими аграриями по упрощенной схеме, когда заявки рассматриваются быстрее, а вероятность отказа по ним максимально снижена.

Открываем новое направление сотрудничества с «Росагролизингом». Компания будет помогать в приобретении на выгодных условиях оборудования для кооперативов в области, которые предоставляют аграриям услуги по вводу земель в сельскохозяйственный оборот и другие.

Рассмотрели возможность участия в новых программах «Росагролизинга». Благодаря этому СпецАТХ – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – сможет приобретать на выгодных условиях мусоровозы. Кроме того, мы заинтересованы в лизинге пассажирского транспорта.

«Росагролизинг» – надежный партнер в развитии АПК нашего региона. За все время сотрудничества благодаря взаимодействию с компанией наши предприятия отрасли приобрели в лизинг более 640 единиц сельхозтехники. Общая сумма сделок – почти 3 млрд руб. Признателен Павлу Николаевичу за эффективное сотрудничество и поддержку нашей области.