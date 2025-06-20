Губренатор Василий Анохин: Смоленская область заняла 5-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

По итогам 2024 года мы поднялись на три строчки. Улучшение позиции – это результат последовательной, напряженной работы всей команды Правительства Смоленской области вместе с предпринимателями.

Эффект этой работы очевиден. В 2024 году оборот предприятий сектора малого и среднего бизнеса увеличился на 14% и составил 653 млрд руб. Более чем на тысячу выросло число субъектов МСП.

Также в прошлом году мы побили очередной рекорд по объему инвестиций в основной капитал. Сумма составила 108,5 млрд руб., что на 13,5 млрд руб. больше, чем в 2023 году. Кроме того, сейчас в регионе реализуются крупные инвестпроекты по созданию новых и модернизации действующих производств, в которые будет вложено почти 60 млрд руб.

– За всеми этими цифрами стоит реальный результат – повышение благополучия жителей области, улучшение инфраструктуры в области и общий рост экономики региона. Признателен инвестиционному блоку Правительства региона, смоленским деловым объединениям, бизнесу и Агентству стратегических инициатив за совместную работу по улучшению делового климата и высокую оценку нашего общего труда, – сказал Губернатор Смоленской оьбласти Василий Николаевич Анохин.