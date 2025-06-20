Сенатор Руслан Смашнёв: Смоленская область представлена на Петербургском международном экономическом форуме самым достойным образом ﻿

Сенатор Руслан Смашнёв, говоря о промежуточных итогах Петербургского Международного экономического форума, который в эти дни проходит в северной столице, выразил уверенность в том, что достигнутые результаты окажут положительное влияние на развитие различных отраслей экономики, создадут новые возможности для бизнеса и обеспечат стабильный рост региона.

«Смоленская область представлена на Петербургском международном экономическом форуме самым достойным образом. Делегация, возглавляемая Губернатором Василием Анохиным, провела продуктивную работу, направленную на улучшение качества жизни смолян и укрепление экономики области, — подчеркнул сенатор. – Достигнутые договоренности и подписанные соглашения свидетельствуют о готовности региона к инновационным проектам и сотрудничеству с ведущими российскими компаниями».

Также Руслан Смашнёв особо отметил тот факт, что Смоленск признан «координационным центром Союзного государства»: «Это подчёркивает важную роль региона в укреплении сотрудничества между Россией и Беларусью, что является важным шагом на пути к повышению конкурентоспособности области на национальном и международном уровнях».

То, что регион согласно рейтингу Агентства стратегических инициатив о состоянии инвестиционного климата уверенно занял пятое место, по мнению сенатора, говорит «о системной и последовательной работе Правительства области над улучшением бизнес-среды» и создании благоприятных условий ведения бизнеса.