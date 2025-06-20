Участники второго потока программы «Время героев» учатся госуправлению

К обучению по программе «Время героев» приступили 85 участников со всей России, в том числе и 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества.

Модуль «Государственная политика и система государственного управления» для участников второго потока проходит по 5 июля на площадке Мастерской управления «Сенеж».

В ходе образовательного модуля замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев и сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева рассказали о роли местного самоуправления.

Евгений Грачев подчеркнул, что основу местного самоуправления составляют люди: «В этой системе работает 4,5 миллиона человек, более 4 млн. работников муниципальных организаций, 16,5 тысяч глав муниципальных образований, более 170 тысяч муниципальных депутатов, порядка 390 тысяч муниципальных служащих и около 62 тысяч человек в общественных структурах — ТОСах и других объединениях. От качества их работы зависит качество жизни на местах. Единая система публичной власти должна функционировать так, чтобы любой вопрос, с которым приходят жители, решался оперативно и эффективно».

«Президент на встрече с главами муниципалитетов поставил нам важную задачу — обеспечить успешную интеграцию участников специальной военной операции в мирную жизнь, приглашая их на новую передовую — службу в органах муниципальной власти. Сейчас я приехала встретиться с участниками программы и пригласить их на службу в органы муниципальной власти. У нас есть достойные примеры — Герой России, глава Новосергиевского района Оренбургской области Нурсултан Муссагалеев и глава Думы Нижнего Новгорода Кавалер трех Орденов Мужества Евгений Чинцов. Они также прошли обучение по программе «Время героев». Их опыт вдохновляет, показывая, как можно продолжать служить стране, переходя к новой важной миссии на муниципальном уровне», — отметила Ирина Гусева.

Цель программы «Время героев» — подготовка руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах власти и госкомпаниях. Её реализует Высшая школа государственного управления РАНХиГС по поручению президента РФ Владимира Путина. Участники СВО на линии боевого соприкосновения служат государству и на новых для себя постах продолжают исполнять свой долг.

В Смоленской области по решению президента РФ Владимира Путина реализуется программа «Герои СВОего времени. Смоленск» — продолжение федерального проекта «Время героев». В июле подведут итоги отбора на программу.

«Курсанты пройдут обучение по ряду дисциплин в рамках учебных модулей: экономика, управление, право, история Отечества и другие, а также стажировки в органах власти и ведущих предприятиях региона. Каждый участник получит наставника — опытного руководителя, который поможет разобраться в тонкостях работы в выбранной отрасли», — отметил губернатор Василий Анохин.