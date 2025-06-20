﻿Сотрудники Смоленской АЭС собрали почти 6 тонн макулатуры для сдачи на вторичную переработку





Благодаря экологической инициативе атомщиков может быть спасено несколько десятков деревьев.

На Смоленской АЭС подвели итоги дня макулатуры. Сотрудники 45 подразделений сдали 5,8 тонн скопившейся бумажной продукции и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства. Весь объем сырья будет отправлен в пункт переработки, где получит шанс на вторую жизнь – станет упаковкой, салфетками, стройматериалами или даже элементами одежды.

«Мы с коллегами ежегодно принимаем участие в дне макулатуры, – рассказал начальник смены реакторного цеха Алексей Александров. – Заранее подготавливаем бумагу по всем правилам. Ее накапливается много, хранить не всегда удобно, поэтому такие экологические акции сотрудники нашего предприятия очень приветствуют и поддерживают».

Впервые отдел охраны окружающей среды инициировал акцию в 2022 году, и с каждым годом в проект вовлекаются все больше желающих разумно поступить с пришедшими в негодность документами, упаковкой из-под оргтехники, папками и журналами. Переработка собранного в этот раз объема макулатуры может спасти до 58 деревьев, сэкономить 116 000 литров воды и 5 800 кВт-часов электроэнергии.

«Смоленская АЭС строго соблюдает требования природоохранного законодательства, в том числе рационально использует ресурсы, чтобы сохранить природу для будущих поколений, – отметила начальник отдела охраны окружающей среды Светлана Лубенская. – Я рада, что акция так полюбилась всем сотрудникам. В 2024 году нам удалось собрать более 4 тонн макулатуры, сейчас показатель еще возрос».

Рекордсменом по объему собранной макулатуры стал коллектив цеха обеспечивающих систем, который сдал 935 кг бумаги и картона. Второе место заняло управление производственно-технологической комплектации с результатом 733,75 кг, а третье – учебно-тренировочное подразделение, внесшее в общий зачет 421 кг вторсырья.

По количеству макулатуры на одного сотрудника в подразделении лидировали отдел развития ПСР (12,66 кг), отдел документационного обеспечения (11,63 кг) и отдел подготовки и проведения ремонтов (10,88).

Все призеры награждены кубками и корпоративными подарками за вклад в экологическую программу предприятия.

Отметим, что работники Смоленской АЭС сдают макулатуру не только в определенный день. Пять стационарных точек, оборудованных на промышленной площадке и внешних объектах, позволяют сделать это в любое время.

В России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды и устойчивое развитие. Экологические факторы становятся все более значимыми и учитываются при реализации крупных инвестиционных проектов. Во многих вопросах «зеленой» повестки лидирует Госкорпорация «Росатом», являясь ключевым участником нацпроекта «Экологическое благополучие».

Справочно:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото – Григорий Шилин