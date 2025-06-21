Василий Анохин: «Кадры для нас имеют ключевое значение»

Губернатор Василий Анохин дал интервью федеральному телеканалу «Россия 24», в котором рассказал о работе, направленной на обеспечение предприятий Смоленской области сотрудниками.

«Один из ключевых вызовов как в стране, так и в нашем регионе – это кадры, особенно для наших производств. Кадры для нас имеют ключевое значение. Поэтому мы одни из первых в стране запустили очень широкую программу поддержки целевиков. Это те ребята, которые по итогу выпуска из СПО, вузов заключают целевые договоры и идут работать на предприятия или в бюджетный сектор», — отметил Василий Анохин.

Глава региона подчеркнул, что по итогам 2024 года Смоленская область занимает второе место в стране по количеству заключенных целевых договоров.

«Понимаем, что раз мы инвестируем в сектор СПО, в наши колледжи, вкладываем в инфраструктуру, участвуем в бюджетных государственных программах, то нам важно, чтобы эти специалисты работали на экономику региона. Ну и самое главное, чтобы наша молодежь получала гарантированные качественные рабочие места с нормальной оплатой труда», — подчеркнул Василий Анохин.