В Смоленской области пройдут памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби

С 20 по 22 июня 2025 года в Смоленске и муниципальных округах пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби — годовщине начала Великой Отечественной войны.

Накануне траурной даты, 21 июня, с 21:30 до 23:00 в Смоленске состоится мероприятие «Свет памяти». На фасаде здания Дома Советов зрители увидят масштабную видеоинсталляцию о подвиге советского народа, героизме солдат, самоотверженности медиков и трудовом подвиге тех, кто ковал Победу в тылу. Отдельное внимание в программе будет уделено вкладу Смоленска и его жителей в общую Победу.

В этот же день на Массовом поле в Лопатинском саду при поддержке Смоленского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» пройдет акция «Огненная картина войны». Начало — в 20.00.

Также 21 июня с 18:00 до 23:00 в Лопатинском саду состоится Всероссийская акция «Лучи Победы». В небо будут направлены мощные световые лучи — символ бессмертия подвига советского народа в борьбе над фашистскими захватчиками. Для зрителей выступят творческие коллективы с патриотической вокальной программой.

22 июня с 19:00 до 22:00 в Сквере Боевой Славы Ельнинского муниципального округа состоятся Всероссийские акции «Лучи Победы» и «Огненная картина». Эти же акции пройдут днем ранее, 21 июня с 19:00 до 22:00, на площади Ефремова в Вязьме. Также 22 июня в 4 часа утра на мемориальном комплексе «Поле Памяти» у деревни Красный Холм под Вязьмой Смоленский русский народный оркестр им. В.П. Дубровского исполнит концертную программу-реквием в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Именно в этом месте в начале октября 1941 года произошли трагические события, связанные с так называемым Вяземским котлом. Красная Армия потеряла около 400 тысяч погибшими, более 600 тысяч бойцов и командиров попали в плен.

Традиционно 22 июня в 4:00 — в час начала войны — в Сквере Памяти Героев в Смоленске состоится акция «Свеча Памяти». Десятки неравнодушных жителей почтут память павших воинов минутой молчания, зажгут свечи и возложат цветы к Вечному огню.

«Смоляне проявили мужество, стойкость и несгибаемую волю, с честью пройдя через тяжелейшие испытания военных лет. С каждым годом события Великой Отечественной войны все дальше уходят в прошлое, но значение подвига нашего народа остается неизменным», — подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Приглашаем жителей и гостей Смоленской области присоединиться к мероприятиям и отдать дань памяти поколению Победителей.