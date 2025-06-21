Смолян приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Минута молчания»

22 июня 2025 года во всех регионах страны пройдет Всероссийская акция «Минута молчания», посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны. Цель акции — сохранить память о событиях тех лет и объединить всех жителей страны в скорби по 27 миллионам человек, которые отдали свои жизни, защищая Родину.

Ровно в 12 часов 15 минут одновременно по всей стране начнется минута молчания. Телеканалы прервут вещание, люди склонят головы и вспомнят родных и близких, переживших самую кровопролитную войну XX века.

«Священный долг каждого из нас – почтить память тех, кто отдал свои жизни за мирное небо. Мы никогда не забудем их подвиг, их мужество и стойкость. В этот день остановимся на мгновение, чтобы вспомнить отцов и дедов, матерей и бабушек, братьев и сестер, которые сражались на фронтах, трудились в тылу, пережили оккупацию и внесли свой вклад в Великую Победу», — сказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Напомним, 22 июня в Смоленской области пройдут памятные мероприятия, зажгутся «Свечи памяти». 21 июня с 21.30 до 23.00 на фасаде здания Дома советов в Смоленске жители увидят световую инсталляцию, посвященную Великой Отечественной войне.