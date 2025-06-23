Почти 3000 человек сделали селфи с Юрием Гагариным на стенде Смоленской области

На Петербургском международном экономическом форуме стенд Смоленской области привлёк огромное внимание посетителей благодаря уникальному экспонату с использованием искусственного интеллекта. Гости форума получили возможность не просто сделать виртуальное селфи с космическим первопроходцем Юрием Алексеевичем Гагариным, но и услышать от него личное приглашение посетить Смоленскую область.

Инновационная разработка позволила каждому желающему сфотографироваться рядом с легендарным космонавтом, создавая реалистичное и запоминающееся изображение. В ходе виртуального общения Юрий Гагарин рассказывал о своих связях со Смоленщиной и приглашал всех посетить регион, славящийся не только героическим прошлым, но и современными достижениями. За время работы ПМЭФ-2025 экспонат посетило почти 3000 человек, и каждый из них уделил около минуты на создание своего снимка. Общая продолжительность сессий фотографирования составила 3000 минут!

«Успех нашего экспоната на ПМЭФ-2025 подтверждает растущий интерес к использованию искусственного интеллекта и инновационных технологий, — отмечает Губернатор Смоленской области Василий Анохин. — Мы рады, что смогли привлечь внимание к потенциалу нашего региона в сфере высоких технологий и туризма. Символично, что именно Юрий Гагарин, чья жизнь неразрывно связана со Смоленщиной, стал нашим главным туристическим амбассадором на форуме».

Смоленский экспонат не только продемонстрировал технологический потенциал региона, но и значительно повысил интерес к туристическому потенциалу области. Многие посетители выразили желание посетить регион, чтобы лично познакомиться с местами, связанными с жизнью и деятельностью первого космонавта планеты.

Важно добавить, что в скором времени экспонат будет установлен в Туристско-информационном центре Смоленской области на Белорусском вокзале и все желающие смогут сделать фото с Юрием Алексеевичем Гагариным себе на память.

Фото: Пресс-служба Правительства Смоленской области