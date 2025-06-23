Сергей Эсальнек: «Озвученное на форуме 5-е место Смоленщины в общенациональном рейтинге инвестиционного климата – говорит само за себя!»﻿



Исполнительный директор «Научно-промышленного союза» (Смоленское региональное объединение работодателей) Сергей Эсальнек прокомментировал итоги участия делегации Смоленской области в Петербургском международном экономическом форуме.

«Более 18 млрд. рублей прямых инвестиций в экономику региона – результаты работы команды Губернатора Смоленской области Василия Николаевича Анохина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Новые проекты в пищевой и обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и транспорте – хозяйственники области, входящие в Смоленское региональное объединение работодателей «Научно-промышленный союз» (СРОР «НПС»), работали и продолжают работать в одной команде с Губернатором и Правительством Смоленской области», — отметил Сергей Евгеньевич.

Он добавил, что в рамках заключённых на Петербургском международном экономическом форуме соглашений будет налажено производство автоматизированных систем нового поколения на НПП «Грань», входящем в региональное объединение работодателей «Научно-промышленный союз».

«В качестве исполнительного директора «Научно-промышленного союза», в составе делегации Смоленской области, принимал участие в работе ПМЭФ-2025 и могу ответственно заявить: наш регион сегодня действительно является очень привлекательным для инвестиций. И озвученное на форуме 5-е место Смоленщины в общенациональном рейтинге инвестиционного климата – говорит само за себя!», — сказалСергей Эсальнек.