Василий Анохин сообщил, что на малой родине Юрия Гагарина в честь его исторического полёта в космос забрендируют автобусы и остановки

В интервью Информационному агентству РИА Новости Губернатор Василий Анохин рассказал о планах по увековечению памяти выдающихся смолян, прославивших и свою малую родину, и Россию.

По словам Главы региона, в настоящее время прорабатывается вопрос о подготовке плана мероприятий, посвящённых 65-летию полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина.

«В честь Юрия Алексеевича Гагарина мы обновим весь общественный транспорт в городе и всё забрендируем в едином стиле, — отметил Василий Анохин. – Это и остановки, и общественный транспорт, и общественная территория. Поэтому, я думаю, что гагаринцы, жители Гагаринского муниципального округа, серьёзно ощутят обновление в следующем году».

Также Губернатор напомнил, что год назад Смоленская область вместе со страной с размахом отметила 90-летний юбилей со дня рождения космического первопроходца. Опыт подготовки и проведения этих масштабных торжеств будет активно использован при подготовке очередных юбилейных мероприятий.