﻿Еще 12 смоленских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Получены результаты ЕГЭ по физике, биологии и географии. Выпускники Смоленской области показали высокие результаты: 9 школьников стали стобалльниками по физике:

Кирилл Куневич, средняя школа №2 г. Вязьмы,

Александр Симонов, Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского,

Виктория Сердюкова, средняя школа № 33 г. Смоленска,

Олег Фирсов, средняя школа № 33 г. Смоленска,

Павел Тараканов, Лицей имени Кирилла и Мефодия,

Светлана Якушева, Лицей имени Кирилла и Мефодия,

Илья Аносов, Смоленский физико-математический лицей ЯВИР при МИФИ и МЭИ,

Иван Животягин, Смоленский физико-математический лицей ЯВИР при МИФИ и МЭИ,

Дмитрий Николаев, Смоленский физико-математический лицей ЯВИР при МИФИ и МЭИ.





По биологии:

Виктория Соломанова, Гимназия № 4 г. Смоленска,

Инга Медун, Лицей имени Кирилла и Мефодия

При этом Виктория и Инга стали стобалльниками во второй раз, ранее они сдали экзамен по химии также на 100 баллов.

Выпускник средней школы № 33 г. Смоленска Александр Бутылин получил наивысший балл на экзамене по географии.

«Такие впечатляющие результаты ЕГЭ говорят о высоком уровне подготовки наших школьников. Сейчас в регионе 44 стобалльных работы. Это не просто цифры, а результат глубоких знаний и исключительного усердия. Поздравляю наших школьников и их педагогов! Гордимся вашими успехами, талантом и трудолюбием!», — подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.