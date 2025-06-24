﻿Еще 12 смоленских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Получены результаты ЕГЭ по физике, биологии и географии. Выпускники Смоленской области показали высокие результаты: 9 школьников стали стобалльниками по физике:
Кирилл Куневич, средняя школа №2 г. Вязьмы,
Александр Симонов, Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского,
Виктория Сердюкова, средняя школа № 33 г. Смоленска,
Олег Фирсов, средняя школа № 33 г. Смоленска,
Павел Тараканов, Лицей имени Кирилла и Мефодия,
Светлана Якушева, Лицей имени Кирилла и Мефодия,
Илья Аносов, Смоленский физико-математический лицей ЯВИР при МИФИ и МЭИ,
Иван Животягин, Смоленский физико-математический лицей ЯВИР при МИФИ и МЭИ,
Дмитрий
Николаев, Смоленский физико-математический лицей ЯВИР при МИФИ и МЭИ.
По биологии:
Виктория Соломанова, Гимназия № 4 г. Смоленска,
Инга
Медун, Лицей имени Кирилла и Мефодия
При этом Виктория и Инга стали стобалльниками во второй раз, ранее они сдали экзамен по химии также на 100 баллов.
Выпускник средней школы № 33 г. Смоленска Александр Бутылин получил наивысший балл на экзамене по географии.
«Такие впечатляющие результаты ЕГЭ говорят о высоком уровне подготовки наших школьников. Сейчас в регионе 44 стобалльных работы. Это не просто цифры, а результат глубоких знаний и исключительного усердия. Поздравляю наших школьников и их педагогов! Гордимся вашими успехами, талантом и трудолюбием!», — подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.
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