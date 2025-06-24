﻿Итоги рабочей недели Губернатора Смоленской области Василия Анохина



Не просто профессия, а призвание

Губернатор Василий Анохин поздравил победителей и лауреатов областных профессиональных конкурсов «Воспитатель года», «Учитель года» и «Директор года». Каждый конкурсант показал высокий уровень профессионализма. Победителями стали:

Воспитатель года — Анастасия Владимировна Гусакова из Рославльского детского сада «Радуга»;

Учитель года — Анастасия Сергеевна Иванова из Вяземской средней школы № 4 им. Героя Советского Союза А.Б. Михайлова;

Директор года — Ольга Александровна Конохова, возглавляющая Среднюю школу №2 в Десногорске.

«Эти профессии объединяют людей, которые следуют своему призванию. Они играют особую роль в жизни каждого человека, делясь теплом и знаниями с самого детства. Наша задача — позаботиться о них и отметить лучших», — сказал Василий Анохин.

Петербургский международный экономический форум-2025

Губернатор Василий Анохин возглавил делегацию Правительства области на Петербургском международном экономическом форуме, который состоялся с 18 по 21 июня.

На пленарной сессии форума Президент страны Владимир Владимирович Путин отметил работу региональной команды по улучшению условий ведения бизнеса. Глава государства назвал Смоленскую область в числе регионов с самой высокой динамикой роста в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив.

«Наша область заняла 5-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата – по итогам 2024 года мы поднялись на три позиции. Совместно с предпринимательским сообществом формируем благоприятные условия ведения бизнеса, совершенствуем систему поддержки предприятий и реализации новых инвестпроектов.В прошлом году нами побит очередной рекорд по объёму инвестиций в основной капитал. Сумма составила 108,5 млрд рублей. В регионе реализуются крупные инвестпроекты по созданию новых и модернизации действующих производств, в которые будет вложено почти 60 млрд рублей», — подчеркнул Василий Анохин.

В рамках работы на ПМЭФ глава региона с полномочным представителем Президента в Центральном федеральном округе Игорем Олеговичем Щёголевым обсудил заседание экспертного совета ЭКГ-рейтинга – «Экология-Кадры-Государство». Смоленская область вошла в ТОП-3 рейтинга среди субъектов ЦФО.

Василий Анохин выступил на деловых сессиях, посвященных интеграционным процессам Союзного государства Россия-Беларусь, а также реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Учитывая опыт нашей конструктивной работы с регионами братской Беларуси, Государственный секретарь Сергей Юрьевич Глазьев отвёл Смоленску роль координационного центра Союзного государства», — отметил глава региона.

Под председательством вице-премьера Правительства России Марата Шакирзяновича Хуснуллина обсуждалась эффективность инструментов развития, в частности «инфраструктурного меню», благодаря чему в регионе запустили масштабную модернизацию коммунального хозяйства, закупили 92 автобуса для пассажирских перевозок, возводят два детских сада и школу в Печерске.

На полях форума Василий Анохин провел рабочие встречи и переговоры, на которых обсудил актуальные для области вопросы, а также подписал соглашения о сотрудничестве с рядом авторитетных компаний, организаций, крупными инвесторами:

— с заместителем Председателя Правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным – реконструкцию аэродрома «Смоленск-Северный», которая ведётся по поручению Президента страны. В продолжение темы с руководителем Росавиации Дмитрием Викторовичем Ядровым – визуальное решение аэровокзального комплекса и планы дальнейшего взаимодействия;

— с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Витальевной Чупшевой и специалистами АСИ планируется развивать современную отрасль креативных индустрий, нацеленную на интенсивное развитие экономического потенциала и приумножение человеческого капитала нашей области;

— с председателем правления Российско-Германской торговой палаты Маттиасом Шеппом — вопросы укрепления сотрудничества смоленского бизнеса с компаниями из ФРГ, а также запуска реализации новых совместных проектов;

— с Государственным научным центром «НАМИ» — о дальнейшем развитии завода «Рославльские тормозные системы», модернизации оборудования и инфраструктуры предприятия. Планируется привлечь субсидии в размере 2,5 млрд рублей и займ Фонда развития промышленности для закупки нового оборудования;

— с генеральным директором компании «Росагролизинг» Павлом Николаевичем Косовым – о дальнейшей работе по модернизации парка сельскохозяйственной техники в регионе. За всё время сотрудничества смоленские предприятия приобрели в лизинг более 640 единиц сельхозтехники на сумму почти 3 млрд рублей;

— компания HYPER из группы РОСНАНО готова построить сеть быстрых электрозаправочных станций в Смоленске, в том числе и на трассе Москва-Минск, а также приобрести более 100 электромобилей в будущий таксопарк. Приступаем к проработке этого проекта;

— совместно с Национальной системой платёжных карт планируется запустить в регионе Карту жителя и Карту гостя на базе платёжной системы «Мир». Это сделает предоставление социальных услуг смолянам более удобным и повысит туристическую привлекательность области;

— расширяется деловое партнёрство с компанией «3А Девелопмент», которая в рамках предыдущих договорённостей уже построила отель рядом с индустриальным парком «Феникс». В планах продолжить развивать инфраструктуру и внедрять современные технологии в гостиничной сфере;

— вместе с «Ростелекомом» продолжится работа по повышению доступности электронных сервисов для жителей и предприятий Смоленской области. До конца этого года в общей сложности будет построено 56 базовых станций, также в планах внедрение решений из стандарта «Умный город» и концепции «Цифровой регион»;

— с директором группы компаний «ЕКС», в которую входит предприятие «Дорогобужкотломаш», Максимом Николаевичем Крыловым договорились о реализации нового инвестпроекта с общим объёмом 650 млн рублей;

— с генеральным директором компании «Wildberries» Татьяной Владимировной Ким обсудили ход реализации проекта по строительству крупного логистического центра компании. Инвестор уже вышел на строительную площадку;

— с руководством группы компаний «Титан-2», являющейся генеральным подрядчиком строительства второй очереди Смоленской АЭС, подтвердили достигнутые ранее договорённости о привлечении к реализации этого масштабного проекта смоленских предприятий;

— регион укрепляет взаимодействие с Федеральным агентством по рыболовству в вопросах развития рыбохозяйственного комплекса региона, организации мероприятий по восстановлению водных ресурсов Смоленщины;

— компания «Любятово», завод которой расположен в Вязьме, приступит к расширению производственной площадки и установке новых линий.

Достигнуты и другие договорённости, которые касаются строительства льноперерабатывающего предприятия в Починковском, мясоперерабатывающего кластера – в Сафоновском, центра по обслуживанию грузовой техники – в Смоленском, инженерного центра в Ггаринском округах, а также модернизации кофейного производства, создания высокотехнологичного производства автоматизированных систем нового поколения в Смоленске.

В итоге, общий объём инвестиций по заключенным соглашениям превышает 18 млрд рублей.

«Стенд Смоленской области презентовал тысячам участникам Форума более чем из 100 стран не только экономический потенциал нашего региона, уникальные проекты и достижения смоленских предприятий. Мы постарались погрузить наших гостей в атмосферу богатой истории и культуры Смоленской земли, пробудить желание посетить Смоленщину», — подытожил Губернатор Василий Анохин.

Татьяна Напреева