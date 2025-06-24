﻿На Смоленщине появится один из ведущих центров производства беспилотных авиасистем

«Утвердили соответствующую программу развития БАС до 2030 года. Её цель – организовать производство современных беспилотников и их комплектующих, используя и объединяя высокие компетенции и технологический задел предприятий и научных организаций региона», – отметил глава региона, подчеркнув, что правительство области приложит все усилия, чтобы реализация программы была успешной, и развитие БАС дало мощный импульс развитию экономики нашего региона.

По словам губернатора, научно-производственный центр объединит предприятия и организации профессионального образования для совместной работы по разработке и выпуску беспилотников, проведению необходимых для этого исследований и подготовке квалифицированных инженеров и работников для новой отрасли. Также, добавил Василий Анохин, правительство области планирует привлечь в развитие отрасли БАС 500 миллионов рублей частных инвестиций.

Выпускаемые беспилотники будут использоваться для обеспечения безопасности и правопорядка, а также в строительстве, природоохране, энергетике, ЖКХ и других отраслях.

Ратуш Юрий Павлович

Политолог

Приятно осознавать, что родная Смоленщина становится одним из центров по созданию и разработке БАС. В сложных политических и экономических условиях, очень важно опираться на внутренние источники, на свой тыл.

Смоленск, Смоленская область — являются частью большой семьи — России. Наш регион всегда был ключевым “членом семьи” во многие исторические эпохи российской государственности.

Уверен, что эта инициатива даст мощный импульс к развитию отечественных инноваций и кадров, позволит нашим ученым и инженерам громко заявить о себе на федеральном и мировом уровне!

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората Смоленского государственного университета, лектор общества «Знание»

Создание в Смоленской области одного из ведущих российских центров по производству беспилотных авиационных систем — это стратегический шаг, отражающий курс Президента России Владимира Путина на технологический суверенитет и ускоренное развитие высокотехнологичных отраслей. В условиях наращивания технологического давления извне, особенно важно, что регионы берут на себя роль драйверов индустриального и научного роста.

Поддержка со стороны губернатора Смоленской области Василия Анохина и интеграция усилий предприятий, научных центров и образовательных организаций создают прочную основу для становления в регионе новой высокотехнологичной отрасли. Это не только новые рабочие места и инвестиции — это вклад в безопасность страны, развитие инженерной школы, и пример того, как регион может становиться опорным звеном в реализации федеральных приоритетов.

Смоленщина показывает, как региональные инициативы могут служить национальным целям: укреплять промышленный потенциал, стимулировать молодежь идти в инженерные профессии и формировать индустрию будущего — в прямом и технологическом смысле.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Развитие беспилотной авиации в настоящее время становится очень актуальной задачей. Научно-технический прогресс не стоит на месте. Если раньше беспилотная авиация представляла собой просто совокупность дронов, то новейшие разработки в области искусственного интеллекта дают возможность настроить работу роя дронов путём его самоорганизации с целью выполнения поставленных задач и его автономного реагирования на внешние раздражители.

Конечно, военная беспилотная авиация порой несёт разрушительный потенциал для деятельности человека; атаки беспилотников наносят ущерб гражданским объектам и мирным жителям. Управляемые дистанционно БПЛА могут нарушать функционирование систем жизнеобеспечения. Да и гражданские дроны могут мешать жителям своим шумом, маршрут их движения может подвергаться сбоем (достаточно вспомнить, например, известную историю с тем, как дрон “Почты России” врезался в стену в 2018 году во время демонстрационного полёта), что также может нарушать неприкосновенность частной собственности жителей и владельцев земельных участков. Следует отметить, что в связи с военной обстановкой во многих регионах России полёты беспилотников ограничены — например, в Смоленской области действует Указ Губернатора Смоленской области от 23 января 2023 года № 7 “О запрете использования на территории Смоленской области беспилотных воздушных судов”, согласно которому разрешены лишь полёты беспилотников государственных и муниципальных структур, а также организаций, выполняющих государственный оборонный заказ, а иные организации могут эксплуатировать беспилотники лишь на основании решения оперативного штаба.

Тем не менее, стоит признать, что использование БПЛА в военных целях стало широко распространено в ходе боевых действий, поэтому участник военного конфликта, рассчитывающий на достижение поставленных задач в ходе военных действий, обязан эффективно использовать тактические преимущества, которые дают БПЛА. Использование же БПЛА в гражданских целях станет более актуально после завершения специальной военной операции, и к этому времени отечественный производственный комплекс должен подойти с готовностью, взяв на вооружение все передовые разработки, создав необходимую индустриальную базу с целью её эффективного использования для решения задач народного хозяйства. Конечно, использование БПЛА в гражданских целях не должно быть самоцелью — они не должны нарушать частную жизнь и личную автономию граждан, не должны использоваться с целью нарушения коммерческой тайны, не должны создавать помехи для обычной жизнедеятельности граждан, а их использование для транспортировки должно быть доказано реальной экономической эффективностью.

Полагаю, что их использование для обеспечения безопасности и правопорядка должно быть ограничено теми случаями, когда это строго необходимо для раскрытия серьёзных преступлений, а вот их использование в общехозяйственных целях может принести огромную пользу. В сельском хозяйстве беспилотники могут помочь серьёзно увеличить урожайность за счёт мониторинга посевных площадей, ведения аэрофотосъёмки с целью предотвращения гибели урожая от вредителей, а также за счёт обработки посевных площадей от вредителей и для орошения. В лесном хозяйстве беспилотники помогут защитить лесные насаждения от незаконных вырубок, а также быстро обнаруживать очаги лесных пожаров. Беспилотники в строительстве могут существенно повысить эффективность производственных процессов — современные БПЛА могут не только вести аэрофотосъёмку строек, но и перемещать небольшие грузы, монтировать лёгкие конструкции, производить остекление. В электроэнергетике БПЛА могут качественно обследовать высоковольтные линии электропередач и выполнять целый комплекс задач — от установки дивертеров (отклонителей полёта птиц), до сбора данных для оптимального размещения солнечных батарей. В сфере ЖКХ БПЛА могут провести тепловизионную съёмку городских кварталов и инфраструктуры для формирования карты теплопотерь муниципальных объектов, что очень важно для повышения общего уровня энергоэффективности в сфере ЖКХ.

Таким образом, беспилотные летательные технологии становятся действительно передовой технологией XXI века и со временем смогут внести качественные улучшения в жизнь человека при условии разумного использования и нахождения оптимального баланса в необходимости их использования. В этой связи создание в Смоленской области ведущего российского центра по выпуску беспилотных авиационных систем стоит приветствовать, поскольку в случае быстрого развития этого направления в регионе Смоленская область получит значимы конкурентные преимущества по сравнению с другими субъектами Центрального федерального округа. Привлечение 500 миллионов рублей частных инвестиций в эту инновационную сферу должно позволить создать необходимые производственные мощности для формирования конкурентоспособного беспилотного кластера в регионе. Немаловажно, что проект предполагает тесную интеграцию производственных предприятий и профессиональных образовательных организаций, что даст возможность обеспечить новую отрасль квалифицированными инженерными кадрами. Хотелось бы пожелать Правительству Смоленской области успехов в реализации интересного и перспективного проекта по развитию беспилотных авиационных систем в регионе.