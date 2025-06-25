Герои разного времени

На торжество в честь закладки камня, на месте которого планируется воздвигнуть мемориал в память об участниках специальной военной операции, были приглашены сафоновцы – участники боевых действий разных поколений.

Когда благочинный Сафоновского церковного округа иерей Сергий Чайкин освящал место, где со временем будет создан мемориал воинской славы в честь участников СВО, наши воины осеняли себя крестом. Они прошли через горнило войны, испытания смертью, многие были комиссованы в связи с тяжелыми ранениями. В этот момент не приходилось сомневаться в том, что «в окопах атеистов нет».

Когда слово предоставили Дмитрию Матвееву, он в нескольких словах рассказал о себе:участник Чеченской военной кампании и специальной военной операции на Украине. В зону СВО отправился добровольцем. Участвовал в сражениях под Бахмутом, Макеевкой, воевал за населенные пункты Терны, Нововодяное. Был четырежды ранен.

Он умолчал о том, что после второго ранения под Тернами Краснолиманского направления был представлен к медали Суворова. Не рассказал и о том, как его воинская часть 95368 полка №1428 под Бахмутом попала в настоящее пекло. Сутки напролет находились под прицельным вражеским огнем, без сна, еды и воды. Отважно сражались в сущем аду, который, казалось, никогда не кончится. Рядом с Дмитрием взорвалась минометная мина, двое суток он пролежал, укрывшись в канаве и молясь о том, чтобы его не заметили ВСУшники, проходившие буквально в нескольких шагах. Двигаться не мог: одна нога сломана, в другую угодил осколок.Ранение от той же мины получил земляк Андрей.

Вся жизнь пронеслась перед глазами в те жуткие моменты. И очень хотелось выжить, вернуться к матери и сыну, к жене и падчерице – самым дорогим для него людям.

Вспоминалось, как с сафоновскими пацанами в детстве играл в лапту и «чижика», в войнушку, бегал по крышам гаражей. Когда в доме появилась приставка «Денди», играть на ней позволялось не более часа в день. «А сын и его ровесники буквально живут в виртуале, погруженные в гаджеты», – мелькнула мысль о нынешнем поколении. Вспоминались пацаны, с которыми гонял футбол на заднем дворе, зимой катался на санках, играл в хоккей. А как радовался подаренному велосипеду! Катался на нем во дворе. Когда подрос, ездил купаться на Серебрянку. Еще нравилось проводить лето в деревне у бабушки. В 90-х всей компанией обустроили подвал для тренировок. До призыва на службу тренировался в спортзале.

Беззаботное детство пронеслось, словно одно мгновение. В те годы он не сомневался, что игра в войну останется не более чем игрой, а настоящих взрывов снарядов не доведется услышать. Жизнь шла по обычному сценарию среднестатистического россиянина… Когда за плечами остались средняя школа № 7 и Сафоновский политехнический техникум, вызвали повесткой в военкомат. Отдавая долг Родине, в учебной части Коврова освоил специальность оператора зенитного ракетного комплекса «Стрела–10», затем служил в одной из воинских частей Волгоградской области.

Мирная жизнь закончилась в тот период, когда их разведгруппу перебросили в Дагестан, а потом в Чечню. В зону боевых действий разведчики вошли через ущелье «Ослиное Ухо», где от рук бандитских формирований погибла рота десантников. В Чечне довелось понюхать пороху, столкнуться с изворотливым и коварным врагом. В районе села Верхнее Ведено Дмитрий получил контузию. После курса лечения в Волгоградском госпитале вернулся в строй. От матери долго скрывал место службы, стараясь ее не расстраивать. Однако она чувствовала сердцем, что сына подстерегает опасность.

Наконец, вернулся домой, устроился на работу, женился. В первом браке что-то не заладилось, внука Стаса стала воспитывать Наталья Алексеевна, мама Дмитрия.

В феврале 2022 года российский президент объявил о начале специальной военной операции и частичной мобилизации. Матвеев работал тогда на заводе «Авангард». У сотрудников предприятия, входившего в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», была возможность получить броню. Однако Дмитрий предпочел отправиться на СВО, выбрав для себя службу по контракту. Это решение принял после того, как узнал о трагической гибели в Горловке бабушки по отцовской линии. Той оторвало снарядом руку, и от потери крови старушка скончалась. Когда из Донецкой республики приехал в Сафоново двоюродный брат, Дмитрий задал ему прямой вопрос: «Почему ты не воюешь, не защищаешь своих?».

Матери и сыну Станиславу, а также жене Юле и падчерице Ульяне Дмитрий не открыл всей правды: сказал, будто призван по мобилизации. Женщины при расставании плакали, просили почаще звонить или хотя бы сообщать о том, что жив-здоров.

Увы, временами было не до звонков. Связь ограничивали по понятным причинам, не всегда выпадала возможность пообщаться с близкими. В штабе стационарные телефоны отсутствовали. Бойцам, вернувшимся с боевого задания в тыловой лагерь, разрешали написать близким либо позвонить через Ватсап или «Телеграм». А у матери, Натальи Алексеевны, вообще не было доступа к мессенджерам. Жена Юлия, дождавшись вестей от Дмитрия, перезванивала ей, старалась успокоить.

Этим временем, оповестив родных, бойцы приводили себя в порядок, по возможности покупали новую одежду, потом несколько дней отдыхали до следующего боевого задания. Если выпадало свободное время, тренировались на полигоне. Взамен невозвратным потерям прибывало новое пополнение – такова суровая правда войны, уносящей людские жизни.

Под Тернами погиб смоленский парень по имени Андрей. Вместе с ним Дмитрий ехал в поезде, там и познакомились. На СВО бойцам были присвоены позывные: «Василек» и «Грешник». «Василек» геройски погиб под Бахмутом, где воевал в составе ЧВК «Вагнер». 8 августа 2024 года он был тяжело ранен, сам выйти не мог. Пока был в сознании, продолжал корректировку минометного расчета. Дмитрий ездил на родину, чтобы проводить в последний путь земляка, навсегда оставшегося 27-летним.

О полученных ранениях Матвеев сообщал родным по дороге в госпиталь, когда в районе Северодонецка появлялась связь. Конечно, старался говорить бодрым голосом, уверял, что его слегка поцарапало и он едет на отдых.

В разговоре с близкими боевое прошлое остается запретной темой.

– Деды тоже не любили вспоминать о войне, и я считаю, что правильно делали, – сказал Дмитрий Матвеев, придя к нам в редакцию с портретом прадеда-фронтовика. Совсем недавно правнук нашел данные о своем родственнике в интернете. Оказалось, что Яков Павлович Панкратов был призван на воинскую службу Сафоновским районным военным комиссариатом в 1940 году. Ему было тогда 19 лет. В годы Великой Отечественной войны гвардии младший сержант Панкратов воевал на Ленинградском фронте. 25 июля 1943 совершил подвиг, за который был представлен к медали «За оборону Ленинграда». В семейном архиве нашлась фотография прадеда, судьбой которого заинтересовался сын Дмитрия Станислав – студент Сафоновского филиала СмолАПО.

Похоже, что понятия об отваге, мужестве, чести в роду Матвеевых передаются из поколения в поколение. Кроме Дмитрия и прадеда Якова Павловича, были и другие защитники Отечества, удостоенные высоких наград.

Прибыв в Сафоново в реабилитационный отпуск в ноябре 2024 года, Дмитрий вернулся к мирной жизни. Он по-прежнему работает на заводе «Авангард», а в свободное время как представитель общественной организации «Боевое братство» участвует в патриотических акциях, встречается с молодежью. Довелось ему побывать и на торжественной линейке в родной школе № 7 в конце учебного года. Ученики передавали участникам спецоперации гуманитарную помощь, собранную их семьями и педагогами. Волонтерам понадобилось сделать несколько рейсов на автомашинах для перевозки собранных медикаментов, продуктов, средств гигиены. В адрес наших бойцов слышались пожелания скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми и обязательно – с победой! В том, что победа будет за нами, не сомневается и Дмитрий Матвеев – защитник Отечества, патриот, наш отважный земляк.

Татьяна ГЛЯШОВА