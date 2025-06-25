Губернатор Василий Анохиногласил итоги общественного голосования

Десятки тысяч жителей Смоленской области приняли участие в голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в 2026 году. Именно голоса граждан определили победителей – девять территорий, которые будут благоустроены в 2026 году.

В этом году жители региона выбирали объекты в семи муниципальных образованиях: Вяземском, Рославльском, Ярцевском, Сафоновском, Гагаринском округах, а также в Смоленске и Десногорске.

В лидеры вышли следующие площадки:

• сквер у Привокзальной площади в Вязьме;

• пешеходная зона от микрорайона 15 до улицы Мичурина в Рославле;

• стадион на улице Ленинградской в Сафонове;

• парк Старозавопье в Ярцеве;

• парковая зона возле памятника «Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские» в Десногорске;

• общественная территория на улице Солнцева в Гагарине.

В Смоленске будут обновлены три общественных пространства:

• территория возле озера «Ключевое»;

• сквер «Нахимовский»;

• восточный участок Крепостной стены – от дома №42 по улице Исаковского до улицы Тимирязева.

Работы по благоустройству пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению Президента Владимира Владимировича Путина. (https://t.me/news_kremlin) Особенность программы в том, что сами жители определяют, что именно нужно благоустроить в первую очередь. За 5 лет в Смоленской области обновлено свыше 750 объектов, 76 из них – в 2024 году.

Благодарю всех участников, организаторов и волонтеров, принявших участие в голосовании. Вместе мы делаем наш регион комфортнее!