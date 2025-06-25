﻿Более 4500 ребят получат возможность бесплатно обучаться в смоленских профессиональных образовательных организациях



В Смоленской области стартовала приемная кампания в профессиональные образовательные организации. В этом году на бесплатное обучение в рамках выделенных контрольных цифр приема смогут поступить более 4500 человек. Об этом сообщает Министерство образования и науки Смоленской области.

На данный момент в регионе действуют 30 профессиональных образовательных организаций, которые реализуют широкий спектр различных направлений подготовки и обеспечивают квалифицированными кадрами предприятия и организации Смоленской области.

В этом году учреждения среднего профессионального образования объявили набор по более чем 80 различным профессиям и специальностям. Подать заявление о приеме и необходимые документы можно одним из способов: лично, через портал Госуслуг, отправив почтой или на электронный адрес.

Всю необходимую информацию каждый поступающий может узнать на официальном сайте образовательной организации, которую он рассматривает для поступления, или непосредственно в приемной комиссии. Также в регионе создана единая справочная по вопросам приема в образовательные организации Смоленской области, которая будет функционировать на базе Центра опережающей профессиональной подготовки. Телефоны справочной: +7 (4812) 22-93-73; +7 (915) 650-03-15.

Важно отметить, что в этом году на портале «Работа в России» размещены свыше 1000 предложений для поступающих о целевом обучении. Это дает возможность каждому абитуриенту после поступления в СПО заключить договор с работодателем о целевом обучении, гарантирующем трудоустройство по завершении обучения. По решению Губернатора в регионе принят целый комплекс мер поддержки целевиков.

«Будущее нашего региона — это молодежь. Завтра именно они будут трудиться на предприятиях, преподавать в школах и детских садах, лечить в больницах и поликлиниках, развивать учреждения культуры и спорта. Наша главная задача сегодня — создать условия, чтобы молодым людям было комфортно получать необходимое образование, чтобы они были уверены в завтрашнем дне. Самое важное — чтобы каждый видел перспективы самореализации на своей родной земле», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.