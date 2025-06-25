﻿Василий Анохин: управляющие организации должны активно информировать жителей о планируемых работах

Под председательством Губернатора Василия Анохина состоялось рабочее совещание членов Правительства Смоленской области. Одной из тем обсуждения стало подведение итогов работы Государственной жилищной инспекции региона за 2024 год.

Отмечалось, что сегодня в числе приоритетных задач ГЖИ – мониторинг многоквартирных домов и особых объектов нежилого фонда, а также контроль за обеспечением прав и законных интересов смолян и государства. За прошлый год в Смоленской области инспекция провела 355 проверок, по итогам которых было выявлено свыше 1300 нарушений, а более 220 лиц были привлечены к административной ответственности. Мониторинг проводился в отношении 117 управляющих организаций.

Ещё одной задачей государственной жилищной инспекции стал надзор за соблюдением требований, направленных на обеспечение проведения капремонта. Было проведено 20 проверок, выдано 5 предостережений.

«Важно, чтобы все управляющие организации не только соблюдали установленные нормы, но и активно информировали жителей о планируемых работах. Прозрачность в этом вопросе крайне важна для создания комфортных условий проживания и повышения качества обслуживания для всех смолян», – отметил Губернатор Василий Анохин.

Также на заседании Губернатор поручил главам муниципальных округов отслеживать установку придворовых границ на территориях многоквартирных домов, товариществ или жилищно-строительных кооперативов.

«Это важно для того, чтобы инспекция могла выписать предписание управляющей компании для устранения нарушений, в том числе о своевременном проведении косметического ремонта и обеспечения надлежащего состояния не только внутренних помещений, но и прилегающих территорий», – дополнил начальник Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» Алексей Альферович.

В планах инспекции на этот год — сохранить достигнутый уровень контрольно-надзорной деятельности и профилактики, а также усилить персональную ответственность недобросовестных руководителей управляющих организаций.