﻿В Смоленской области пройдет всероссийский марафон «Земля спорта»





27 июня в Дорогобуже на базе ФОК «Победа» состоится региональный этап всероссийского марафона здорового образа жизни «Земля спорта», который проводится уже третий год подряд.

Организаторы мероприятия отмечают, что это будет не просто соревнование, а настоящий фестиваль здоровья, энергии и командного единства.

В марафоне смогут принять участие молодёжь и взрослые (легкая атлетика, ГТО, командные виды спорта), спортсмены-любители (силовой экстрим), семьи, дети и возрастные участники (эстафеты и анимация). Важно подчеркнуть, что участие профессиональных спортсменов в соревнованиях не допускается.

Ожидается, что мероприятие посетит звездный гость — Валентин Мелехин — легенда подводного спорта, 10-кратный Чемпион СССР, 10-кратный обладатель Кубка мира, 3-кратный Чемпион Европы.

Программа марафона стартует с 9:00 (регистрация, инструктаж, жеребьёвка). В это же время начнет работу зона с музыкой, анимацией и развлечениями. В 11:00 торжественное открытие мероприятия, после чего стартует массовый флешмоб — разминка. Далее участников ждут основные соревнования, состоящие из двух этапов:

1. легкая атлетика, ГТО, командные виды;

2. силовой экстрим, семейная эстафета.

Если гости соревнования захотят испытать свои силы, организаторы зарегистрируют их на месте и допустят к состязаниям.

В финале победители получат награды и ценные призы, после чего будет организована зрелищная демонстрация проходок и прыжков на лошадях.

«Важно, что проект направлен на продвижение спорта в сельской местности, а участие в нем – это отличная возможность для жителей области продемонстрировать личные достижения, укрепить физическую подготовку, воспитать волю и научиться взаимодействовать в команде. Мероприятие дает возможность объединить представителей всех поколений и сфер деятельности и еще больше людей привлечь к здоровому образу жизни и спорту», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.