﻿Российская модель цивилизации приобретает особое значение

Россия – уникальное государство-цивилизация. Находясь на стыке Запада и Востока, наша страна выработала особый цивилизационный код, который органично сочетает в себе традиционные ценности, коллективистское мировоззрение и уважение к культурному многообразию населяющих огромную территорию народов.



В эпоху глобальной турбулентности российская цивилизационная модель приобретает особое значение, демонстрируя миру ценность стратегии сохранения суверенитета и собственной культуры.

Приверженность своему пути развития позволяет России не только защитить себя, но и занять достойное место в формирующемся многополярном мире, выступая в качестве самостоятельного центра силы.

Какие культурные, исторические и ценностные элементы определяют суть России, как государства-цивилизации? Что необходимо сделать для укрепления нашей модели цивилизации? Какова роль регионов в этой уникальной системе?

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората Смоленского государственного университета, лектор общества «Знание»

Россия как государство-цивилизация — это не просто политическая и территориальная общность, а глубокое историческое, культурное и духовное единство народов, проживающих на её пространстве. Наш цивилизационный код включает уважение к традиционным религиям, семейным ценностям, героической истории, многонациональной культуре и ответственности за общее будущее. Именно благодаря этой системе координат Россия смогла пройти через величайшие испытания — от нашествий до мировых войн — и сохранить свою идентичность.

Президент Владимир Путин не раз подчёркивал, что сильная Россия — это страна, в которой уважают своё прошлое, хранят культурное многообразие и строят будущее, не отрываясь от корней. Поэтому сегодня особенно важна роль регионов как живых носителей уникальных культурных кодов. Смоленская область — яркий пример того, как история приграничья, героизм Великой Отечественной войны, православные традиции и современное просвещение соединяются в цельную картину. В регионе при поддержке губернатора Василия Анохина реализуются проекты, направленные на воспитание патриотизма, поддержку учителей, развитие молодёжных инициатив и укрепление межнационального согласия.

Чтобы укрепить нашу цивилизационную модель, необходимо усиливать региональную культурную политику, поддерживать общественные инициативы, которые создают «точки сборки» идентичности, и продолжать активную внешнюю просветительскую работу. Россия уже стала точкой опоры для тех стран и народов, кто ищет альтернативу западной глобализации — и теперь важно сохранить и передать этот опыт молодому поколению.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Российская цивилизация не относится ни к числу молодых (как, например, американская), ни к числу цивилизаций с наиболее длительной историей (как, например, китайская или индийская). Наша цивилизация впитала в себя элементы славянской культуры, а также иных культур народов России (например, мусульманской и буддистской), а кроме того, она интегрировала в себя уникальный советский опыт. С учётом верности традициям, открытости к внедрению новых технологических изобретений, природных богатств, широко распространённого чувства патриотизма у нашей цивилизации есть всё, чтобы оказаться в зените своего развития уже в ближайшие десятилетия. Но для этого должны быть созданы условия для развития фундаментальной науки и внедрения в жизнь прикладных изобретений и инноваций, создания полноценной системы социальных гарантий, формирования современной промышленной и сельскохозяйственной базы, и самое главное, для безопасного и стабильного развития страны в сложных внешних условиях.

Исторически наша цивилизация является самобытной; её нельзя отнести ни к западной, ни к восточной. С западной цивилизацией Россию роднят европейские корни, общность истории, близость культур и религий, переплетение судеб людей, торговое взаимодействие, ориентация на личный успех. С восточной цивилизацией нас сближает система управления и иерархия структур управления, традиционные ценности, национальный менталитет и шкала ценностей, общинность, тяга к централизму и “сильной руке”. Сложная комбинация всех этих элементов позволила сформировать уникальную российскую цивилизацию, которая добилась максимальных успехов в своём развитии в советский период с крупными достижениями в науке, технике и развитии человеческого потенциала. Центробежные тенденции в развитии страны в период перестройки привели к развалу Советского Союза, который, как было недавно отмечено советником президента Антоном Кобяковым, а также экс-премьером Сергеем Степашиным, был абсолютно незаконным. Распад Советского государства нанёс существенный ущерб нашей цивилизации, сущностные основы которой стали размываться под западным влиянием; однако постепенно самобытность нашей цивилизации взяла верх над преклонением перед западными джинсами, кока-колой и жвачкой, и тенденция к суверенному развитию российской цивилизации снова взяла верх.

Укрепление российской цивилизационной модели должно быть основано на пестовании наших конкурентных преимуществ перед иными цивилизационными моделями. Россияне и народы других государств должны увидеть перевес России в заработной плате работников и пенсии пенсионеров, в научных достижениях, в мощи армии и флота, в развитой системе социальных гарантий, в сильных традиционных ценностях, в сильной промышленности и развитом сельском хозяйстве, гарантирующем родовольственный суверенитет, в реальной защите уникальной российской природы, в открытости инновациям и сохранении верности традициям и исторической памяти, в обеспечении спокойного и мирного развития страны, в низком уровне преступности. Если всего этого удастся достичь, цивилизационная модель российской государственности докажет свои эволюционные преимущества своим гражданам и жителям других стран, что укрепит её имидж и гарантирует ей право на самостоятельное развития. Российская цивилизация может и должна не только быть суверенной, но и быть примером для подражания для других моделей. Но для этого нужно сделать ещё очень много.

Исторически Россия была сильной именно как единое централизованное государство. Период феодальной раздробленности на Руси привёл её к зависимости от татаро-монгольского ига; боярское самовластие в период Смутного времени привело к воцарению поляков и самозванцев на русском троне в период Смутного времени; политика “берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить” привела к крупнейшей геополитической катастрофе XX века — развалу Советского Союза. Однако и гипертрофированная вертикальная централизация ведёт к торможению развития страны — установление в России крепостного права при “Тишайшем” Алексее Михайловиче сопровождалось медным бунтом, соляным бунтом, восстанием Степана Разина, восстаниями в Новгороде и Пскове, тяжёлыми войнами с Швецией и Польшей. Ужесточение крепостной зависимости при Екатерине II сопровождалось крахом финансовой системы — тройным обесцениванием стоимости бумажных денег и наращиванием внешнего долга, который был погашен только к 1891 году — спустя сто лет после окончания её правления. Военно-полицейские меры, аракчеевщина и военные поселения Николая I при сохранении крепостной зависимости в конце концов закончились поражением России в Крымской войне. “Кровавое воскресенье” Николая II, направленное на упрочение собственной самодержавной власти, не помогло уже через несколько месяцев избежать тяжелого поражения русского флота в Цусимском сражении и в русско-японской войне. Эти уроки истории нужно помнить. Подъём России происходил в те исторические периоды, когда сильная центральная власть была открыта к совершенствованию экономики, науки и техники, предоставляла социальные лифты для талантливых и перспективных людей. Можно вспомнить подъём и модернизацию России в период правления Петра Великого, ленинско-сталинскую модернизацию, бум экономики, развитие науки и рост уровня жизни людей в период правления Хрущёва и Брежнева. В то же время для стабильного развития России были важны и периоды, когда после сложных периодов развития Россия могла накапливать силы и обеспечивать уверенный поступательный рост. Политика Ивана Калиты дала возможность сплотить русские земли вокруг Москвы и начать преодолевать раздробленность в сложных внешних условиях, когда открытое сопротивление татаро-монгольским властителям могло окончиться только крахом русской цивилизации, политика Ивана III дала возможность консолидировать, объединить Русское государство, политика Михаила Фёдоровича помогла в опоре на соборность сплотить общество, а политика Александра III помогла развить промышленность в условиях неучастия России в ненужных ей войнах и внешних конфликтах.

Таким образом, российские регионы призваны обеспечить единство Российского государство и создать ему возможность для суверенного развития. Многообразие российских региональных традиций укрепляет нашу страну, различие местных культур только обогащает нашу цивилизацию. Но и центральная власть должна помогать субъектам федерации в их развитии — давать им возможность участвовать в крупных инфраструктурных проектах, помочь набрать темпы развития и модернизировать социальную инфраструктуру, наполнить местные бюджеты, а не забирать львиную долю доходов в федеральный центр. В условиях гармоничного развития самодостаточных российских регионов Российская цивилизация станет только сильнее.