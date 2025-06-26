Участники и ветераны СВО, которые не имеют высшего образования, могут присоединиться к новому направлению образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск»

Проект, который начал работать в феврале, предполагает обучение только для участников с высшим образованием. Но мы получили много запросов от защитников, которые желают развиваться и реализовать себя на гражданке, но не имеют высшего образования. По просьбе наших бойцов проработали этот вопрос и приняли решение запустить новый трек.

На данный момент организаторы получили почти полсотни заявок от кандидатов без высшего образования. Половина из них желает поступить в вуз, другие обращаются с просьбой помочь найти работу или открыть свое дело. Все анкеты специалисты взяли в работу.

Образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» – это продолжение федерального проекта «Время героев», который реализуем по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. (https://t.me/news_kremlin) Он направлен на подготовку управленцев из числа участников СВО.

Наша цель – помочь всем защитникам адаптироваться к мирной жизни, помочь с учебой, работой. Знаю, что это один из самых актуальных вопросов. Постоянно говорим об этом с участниками СВО и их семьями на встречах в наших муниципалитетах.

Для того, чтобы принять участие в новом направлении программы, заполните анкету на сайте проекта. (https://xn—-ctbacbkbcabzg2amldofecci4aisnf.xn--p1ai/) Желаю удачи!