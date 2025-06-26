﻿Александр Борцов: «Заключенное соглашение на ПМЭФ откроет перспективы развития не только предприятия, но и Смоленской области»



Генеральный директор ООО «Дорогобужкотломаш» Александр Борцов прокомментировал подписанное на площадке Петербургского международного экономического форума соглашение между Правительством Смоленской области и группой компаний «ЕКС».

Напомним, Губернатор Василий Анохин и директор группы компаний «ЕКС», в которую входит предприятие «Дорогобужкотломаш», Максим Крылов подписали соглашение, в рамках которого планируется повысить производственный потенциал предприятия. Общий объем инвестиций в производство составит свыше 650 млн руб.

«Заключение соглашения между Правительством Смоленской области и группой компаний «ЕКС» окажет значительное влияние как на деятельность нашего предприятия, так и на развитие региона в целом. Во-первых, завод получит возможность дополнительно модернизировать своё оборудование, расширить производство и выйти на новый технологический уровень. Во-вторых, мы ожидаем увеличения объема заказов, выход на новые рынки регионов РФ и повышения экспортного потенциала предприятия», — отметил Генеральный директор ООО «Дорогобужкотломаш».

Александр Борцов добавил, что новые проекты приведут к увеличению числа сотрудников, а это как минимум 100 новых рабочих мест, что, несомненно, скажется и на улучшении экономической ситуации вокруг предприятия.

«Заключение этого соглашения внесет значительные перспективы в развитие всей Смоленской области. Здесь важно отметить и потенциал в улучшении социальной сферы, развитии инфраструктуры и экономической активности. Наше предприятие высоко оценивает сотрудничество с Правительством Смоленской области, отмечая его положительный вклад в развитие промышленного комплекса региона и обеспечение стабильного функционирования котельного завода», — резюмировал Александр Николаевич.